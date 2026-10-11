BRI Jadi Merek Paling Berharga di Indonesia

Jabarpos.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) kembali mengukuhkan dominasinya di kancah nasional dengan mempertahankan gelar sebagai merek paling bernilai di Indonesia. Prestasi gemilang ini berhasil dipertahankan oleh bank pelat merah tersebut selama empat tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang menunjukkan stabilitas dan kekuatan fundamental perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Berdasarkan laporan terbaru bertajuk Brand Finance Indonesia 100 2026 yang dirilis oleh konsultan valuasi merek global, Brand Finance, BRI sukses menduduki peringkat pertama. Nilai merek (brand value) yang dicatatkan oleh BRI mencapai angka fantastis, yakni sebesar USD6,9 miliar atau setara dengan puluhan triliun rupiah.

Keberhasilan ini bukan tanpa alasan. Konsistensi BRI dalam menjaga reputasi mereknya di tengah persaingan industri jasa keuangan yang semakin ketat merupakan hasil dari strategi bisnis yang matang. Beberapa faktor kunci yang memperkuat posisi BRI antara lain adalah ketangguhan lini bisnis perbankan ritel, tingginya permintaan pembiayaan di sektor mikro, perumahan, hingga konsumer. Selain itu, luasnya jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok negeri serta peran aktif BRI dalam memperluas inklusi keuangan menjadi pilar utama yang memperkokoh posisi perusahaan.

Menariknya, laporan tersebut juga menyoroti kontribusi sektor perbankan terhadap ekonomi nasional. Dari total nilai gabungan 100 merek paling berharga di Indonesia yang mencapai USD44,8 miliar, sektor perbankan menyumbang porsi yang sangat signifikan, yakni sebesar 45 persen.

Menanggapi pencapaian ini, Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya perusahaan dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Menurutnya, kekuatan sebuah merek tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

"Mempertahankan posisi sebagai merek paling bernilai di Indonesia selama empat tahun berturut-turut adalah pencapaian yang sangat berarti. Bagi kami, kekuatan merek dibangun melalui kepercayaan nasabah, kualitas layanan, serta kemampuan memberikan nilai tambah secara konsisten," ujar Dhanny dalam keterangan resminya.

Tak hanya unggul dalam nilai ekonomi, BRI juga mencatatkan prestasi luar biasa dalam aspek keberlanjutan. Brand Finance menempatkan BRI sebagai merek dengan Sustainability Perceptions Value (SPV) tertinggi di Indonesia, dengan nilai mencapai USD328 juta. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap nilai merek secara keseluruhan.

Bagi BRI, aspek keberlanjutan bukan sekadar formalitas laporan, melainkan strategi inti untuk menciptakan nilai jangka panjang. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan pembiayaan berkelanjutan, pemberdayaan UMKM, serta penerapan prinsip ESG yang ketat dalam setiap aktivitas operasionalnya. BRI meyakini bahwa pertumbuhan bisnis yang berkualitas harus berjalan selaras dengan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.