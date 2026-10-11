Waspada Fenomena Anak Muda Terjerat Pinjol

Jabarpos.id – Fenomena penggunaan layanan pinjaman daring atau pinjol di kalangan generasi muda kini tengah menjadi sorotan tajam otoritas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyelenggara pinjaman daring agar lebih memperketat pengawasan dan manajemen risiko, terutama saat berhadapan dengan kelompok usia produktif.

Berdasarkan data yang dihimpun, kelompok usia antara 19 hingga 34 tahun mendominasi penggunaan layanan pinjaman digital di Indonesia. Namun, tingginya angka penggunaan ini berbanding lurus dengan risiko kredit macet. Kelompok usia ini tercatat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap angka pembiayaan bermasalah di sektor pinjaman daring.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura OJK, Agusman, menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas pendanaan. Menurutnya, penguatan manajemen risiko sangat krusial demi menjamin perlindungan konsumen agar tidak terjebak dalam lingkaran utang yang tidak sehat.

"Kelompok usia 19-34 tahun merupakan pengguna pinjaman daring terbesar. Oleh karena itu, kontribusinya terhadap pembiayaan bermasalah juga relatif besar," ungkap Agusman dalam keterangan resminya.

Kondisi industri pinjaman daring sendiri sedang mengalami dinamika yang cukup menantang. OJK mencatat bahwa pada Agustus 2026, laba komprehensif industri ini mengalami kontraksi sebesar 2,99% secara tahunan, sehingga menyisakan angka Rp1,58 triliun. Penurunan laba ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan pendanaan, kualitas portofolio kredit, hingga fluktuasi pendapatan dan biaya operasional para penyelenggara.

Selain masalah usia, OJK juga memberikan perhatian khusus pada penggunaan dana oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). OJK mendorong para penyelenggara untuk lebih jeli dalam membedakan mana dana yang digunakan untuk kebutuhan produktif dan mana yang digunakan untuk konsumtif. Hal ini penting agar pemetaan pendanaan dapat dilakukan secara lebih optimal dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Agusman mengingatkan para penyelenggara agar tidak membiarkan praktik "gali lubang tutup lubang" tumbuh subur di masyarakat. Praktik ini sering kali terjadi ketika peminjam mengambil pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama. Untuk mencegah hal tersebut, perusahaan pinjol diminta memperkuat analisis kemampuan bayar nasabah serta profil risiko mereka sebelum mencairkan dana.

Di sisi lain, ancaman dari pinjaman online ilegal juga masih membayangi masyarakat. Modus penipuan yang mencatut nama perusahaan pinjol berizin terus meningkat. OJK memastikan bahwa penanganan terhadap praktik ilegal ini akan terus dilakukan secara tegas melalui Satgas PASTI sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saat ini, tercatat ada 94 penyelenggara pinjaman daring yang telah resmi berizin dan diawasi oleh OJK.