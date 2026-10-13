Laba Emiten Migas Meroket Drastis

Jabarpos.id – Sektor energi nasional tengah menunjukkan geliat yang sangat positif di tengah fluktuasi pasar global. Salah satu pemain utama dalam industri ini, PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), mencatatkan lonjakan performa keuangan yang sangat signifikan sepanjang semester pertama tahun 2026. Kenaikan ini menjadi sinyal kuat bahwa dinamika harga minyak dunia memberikan dampak langsung terhadap kesehatan finansial perusahaan migas di Indonesia.

Berdasarkan laporan kinerja keuangan terbaru, RATU berhasil membukukan laba bersih sebesar USD 15,54 juta. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat fantastis, yakni melonjak hingga 102 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tidak hanya laba bersih, pendapatan perusahaan juga mengalami kenaikan tipis sebesar 2 persen dengan total mencapai USD 25,65 juta. Selain itu, indikator profitabilitas perusahaan yang tercermin melalui EBITDA juga tumbuh sebesar 38 persen secara tahunan (yoy) menjadi USD 21,28 juta.

Direktur Keuangan PT Raharja Energi Cepu Tbk, Adrian Hartadi, mengungkapkan bahwa pencapaian gemilang pada paruh pertama tahun 2026 ini tidak datang begitu saja. Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan tersebut. Pertama adalah dampak dari kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional yang terus merangkak naik. Faktor kedua adalah peningkatan efisiensi serta kenaikan laba dari hasil produksi migas di Blok Cepu yang dikelola oleh perusahaan.

Langkah strategis juga diambil oleh manajemen untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas jangkauan operasional. Pada akhir Maret 2026, RATU telah sukses menerbitkan surat utang sebagai bagian dari strategi pendanaan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga melakukan langkah ekspansi agresif melalui akuisisi aset-aset strategis.

Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah penyelesaian akuisisi Blok Kasuri yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Tak berhenti di situ, pada Juni 2026, RATU juga berhasil merampungkan akuisisi blok migas Madura Strait PSC yang sebelumnya dioperasikan oleh Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Langkah ekspansi ini dipandang sebagai upaya perusahaan untuk memperkuat cadangan energi dan memperluas wilayah kerja.

Manajemen berharap bahwa dengan masuknya blok-blok migas baru ke dalam portofolio perusahaan, volume produksi migas akan meningkat secara signifikan. Hal ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan bisnis di masa mendatang. Menatap sisa tahun 2026, RATU menyatakan optimisme yang tinggi. Perusahaan yakin dapat mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, bahkan berpeluang besar melampaui target laba yang telah diproyeksikan sebelumnya. Melalui kombinasi harga komoditas yang mendukung dan ekspansi aset yang tepat sasaran, RATU kini berada dalam posisi yang sangat kuat untuk mendominasi pasar energi domestik.