Jabarpos.id – Sebuah peristiwa luar biasa pernah mengguncang ketenangan warga Desa Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah. Seorang petani bernama Cipto Suwarno secara tidak sengaja menemukan sebuah harta karun yang nilainya tak terbayangkan, yakni emas murni dengan total berat mencapai 16 kilogram. Peristiwa yang terjadi pada Oktober 1990 ini kemudian tercatat dalam sejarah sebagai salah satu temuan arkeologi emas terbesar yang pernah ada di Indonesia.

Kisah fenomenal ini bermula dari rutinitas biasa seorang petani. Saat itu, Suwarno sedang bekerja di sawahnya untuk memperbaiki jalur irigasi yang mengalami kerusakan akibat adanya proyek pembangunan di sekitar lahan miliknya. Selama lebih dari satu minggu, ia bekerja keras mencangkul tanah dari pagi hingga petang, tanpa menyadari bahwa tepat di bawah kakinya, sebuah kekayaan luar biasa sedang tertidur lelap.

Momentum penemuan itu terjadi pada Rabu, 17 Oktober 1990. Saat sedang menggali tanah hingga kedalaman sekitar 2,5 meter, mata cangkul Suwarno tiba-tiba menghantam sebuah benda keras. Awalnya, ia mengira benda tersebut hanyalah bongkahan batu biasa yang menghalangi jalannya. Namun, rasa penasaran membawanya untuk mengangkat benda tersebut ke permukaan. Betapa terkejutnya Suwarno saat melihat sebuah guci keramik yang dilapisi oleh emas murni.

Sontak, Suwarno berteriak histeris, "Emas, emas, emas!" teriaknya kala itu. Teriakan tersebut langsung mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian berbondong-bondong datang ke lokasi. Dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat, proses penggalian pun dilanjutkan secara lebih serius. Hasilnya, total 16 kilogram artefak emas kuno berhasil diangkat dari dalam tanah.

Berdasarkan catatan sejarah, koleksi yang ditemukan sangatlah beragam dan mewah. Harta karun tersebut terdiri dari berbagai macam perhiasan dan peralatan, mulai dari bokor gembung, tutup bokor, gayung, baki, puluhan gelang, mangkuk, hingga pipa rokok. Tidak hanya itu, ditemukan pula guci berbagai ukuran, cincin, piring, subang, tas tangan, keris, manik-manik, hingga kepingan uang logam kuno.

Para ahli arkeologi yang meneliti temuan ini menyimpulkan bahwa artefak-artefak tersebut berasal dari era akhir abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-10. Hal ini dibuktikan melalui detail ukiran relief Ramayana pada mangkuk emas serta adanya tulisan "Saragi Diah Bunga" pada koin emas yang ditemukan. Saat ini, seluruh koleksi yang dikenal sebagai Harta Karun Wonoboyo tersebut telah diamankan dan dipamerkan di Museum Nasional, Jakarta.

Penemuan ini menjadi bukti sejarah betapa tingginya penggunaan emas dalam kehidupan masyarakat Jawa kuno. Emas bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol status sosial dan alat transaksi yang sangat penting. Menariknya, meski penggunaan emas sangat masif di Pulau Jawa, wilayah ini bukanlah penghasil emas utama. Masyarakat Jawa kala itu harus mengimpor emas dari India serta Pulau Sumatera yang kala itu dikenal sebagai "Surga Emas".

Diduga, banyaknya harta karun yang terkubur merupakan upaya masyarakat atau pihak kerajaan di masa lalu untuk mengamankan aset mereka dari ancaman perang atau perubahan zaman. Harta yang sengaja dikubur tersebut akhirnya terpendam selama berabad-abad hingga akhirnya ditemukan kembali oleh seorang petani di Klaten.