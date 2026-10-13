IHSG Terperosok ke Bawah 6000

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Endang Wulansari

13 Oktober 2026, 18:05 WIB

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Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami guncangan hebat dalam pergerakan perdagangan terbaru. Indeks yang menjadi barometer pasar modal Indonesia ini sempat merosot tajam hingga menyentuh level psikologis 5.800. Kondisi ini sempat memicu kekhawatiran di kalangan investor mengenai stabilitas pasar domestik di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.

Meski sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, pasar modal Indonesia menunjukkan daya lenting yang cukup baik. Menjelang penutupan perdagangan pada Selasa (13/10/2026), IHSG berhasil melakukan aksi penguatan terbatas atau rebound tipis. Indeks akhirnya ditutup di level 5.925, atau mencatatkan koreksi yang sangat minimal sebesar 0,17 persen. Di sisi lain, mata uang Rupiah juga menunjukkan performa yang relatif stabil dengan penguatan tipis 0,06 persen ke posisi Rp 17.885 per Dolar AS.

IHSG Terperosok ke Bawah 6000
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, di balik penutupan yang tampak tenang tersebut, terdapat badai sentimen global yang sedang mengintai pasar komoditas dan keuangan dunia. Salah satu pemicu utama ketegangan ini adalah eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik kembali memanas setelah kelompok Houthi dilaporkan melakukan serangan terhadap wilayah Arab Saudi. Insiden ini langsung memicu kepanikan di pasar energi global.

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Dampaknya sangat terasa pada harga minyak mentah dunia. Harga minyak jenis Brent melonjak drastis hingga menembus angka USD 106 per barel. Lonjakan harga minyak ini bukan tanpa alasan; para pelaku pasar sangat mengkhawatirkan bahwa konflik tersebut dapat mengganggu jalur distribusi dan pasokan minyak mentah dunia secara signifikan. Jika pasokan minyak terhambat, risiko inflasi global akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Para analis melihat bahwa volatilitas yang terjadi pada IHSG merupakan refleksi langsung dari kekhawatiran investor terhadap risiko geopolitik. Ketidakpastian mengenai kelanjutan konflik di Timur Tengah membuat banyak investor cenderung mengambil sikap wait and see atau memilih untuk mengamankan aset mereka ke instrumen yang lebih aman (safe haven).

Meskipun IHSG berhasil menutup perdagangan hari ini dengan koreksi tipis, tantangan ke depan diprediksi masih akan cukup berat. Pergerakan harga minyak yang fluktuatif dan ketegangan politik internasional akan terus menjadi faktor penekan utama bagi indeks saham. Investor disarankan untuk tetap waspada terhadap perkembangan berita terkini, terutama yang berkaitan dengan stabilitas pasokan energi dunia dan kebijakan moneter global yang mungkin terdampak oleh kenaikan harga komoditas.

Melansir ulasan dari para ahli di pasar modal, dinamika ini menuntut ketelitian ekstra bagi para pelaku pasar dalam menyusun strategi investasi. Fokus utama saat ini adalah memantau apakah penguatan Rupiah dapat terus menopang IHSG agar tidak kembali terperosok ke level di bawah 5.900 dalam sesi perdagangan mendatang.

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