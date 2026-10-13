Rencana Besar Merger Asuransi BUMN

Jabarpos.id – Langkah besar tengah disiapkan oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk merombak wajah industri asuransi milik negara. Targetnya tidak main-main, konsolidasi besar-besaran terhadap belasan perusahaan asuransi BUMN ditargetkan rampung sepenuhnya pada penghujung tahun ini. Rencana ini bukan sekadar penggabungan aset, melainkan sebuah upaya strategis untuk menciptakan struktur industri yang lebih ramping, kuat, dan memiliki spesialisasi yang jelas.

Dalam proses transisi yang krusial ini, isu mengenai tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi sorotan utama. Senior Director Legal PT Danantara Asset Management, Inosentius Samsul, menegaskan bahwa setiap langkah korporasi dalam proses merger ini harus memiliki landasan hukum dan administratif yang sangat kuat. Ia menekankan pentingnya penerapan Business Judgment Rule (BJR) sebagai pelindung bagi para pengambil keputusan.

Menurut Inosentius, BJR tidak boleh hanya dipandang sebagai teori hukum semata, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap prosedur. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), adanya kajian bisnis dan hukum yang mendalam, pengelolaan konflik kepentingan yang transparan, hingga mekanisme pengawasan yang ketat melalui sistem check and balance. Dokumentasi yang lengkap menjadi kunci untuk membuktikan bahwa setiap keputusan diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan semata-mata demi kepentingan terbaik perusahaan.

Senada dengan hal tersebut, Indonesia Financial Group (IFG) sebagai salah satu pemain utama dalam ekosistem asuransi pelat merah, juga tengah melakukan transformasi besar. Direktur SDM dan Hukum IFG, Rizal Ariansyah, menyatakan bahwa transformasi bisnis harus berjalan selaras dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Ia menyebut bahwa keberanian dalam mengambil keputusan strategis harus dibarengi dengan disiplin tinggi agar perusahaan tetap memiliki ruang untuk berinovasi tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas.

IFG saat ini terus melakukan penyelarasan bisnis melalui optimalisasi sumber daya dan peningkatan efisiensi operasional di seluruh ekosistemnya. Langkah ini diambil untuk memastikan perusahaan mampu menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.

Rencana ambisius ini telah dikonfirmasi oleh Kepala BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria. Ia mengungkapkan bahwa skema merger akan menyatukan 15 entitas asuransi BUMN menjadi hanya tiga kelompok besar. Ketiga kelompok baru ini nantinya akan memiliki fokus spesialisasi yang berbeda, yakni asuransi jiwa (life insurance), asuransi umum (general insurance), dan asuransi kredit (credit insurance).

Menariknya, konsolidasi ini tidak hanya menyasar asuransi konvensional, tetapi juga akan mencakup sektor asuransi syariah. Dony berharap dengan penyederhanaan struktur ini, industri asuransi BUMN akan jauh lebih kompetitif dan tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Sebagai informasi, IFG sendiri merupakan holding besar yang membawahi nama-nama besar seperti Jasa Raharja, Jamkrindo, Askrindo, Jasindo, hingga IFG Life.