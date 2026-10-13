Ketegangan Timur Tengah Picu Gejolak Pasar

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Endang Wulansari

14 Oktober 2026, 00:31 WIB

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Jabarpos.id – Kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mengirimkan gelombang ketidakpastian ke pasar keuangan global. Ketegangan yang melibatkan kelompok Houthi dengan serangan terhadap wilayah Arab Saudi telah memicu kekhawatiran mendalam mengenai stabilitas pasokan energi dunia. Situasi ini secara langsung berdampak pada fluktuasi harga komoditas energi dan pergerakan indeks saham di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Di pasar domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami tekanan hebat sepanjang perdagangan Selasa (13/10). Sempat merosot tajam hingga menyentuh level psikologis 5.800, indeks sempat membuat para investor merasa waswas. Namun, berkat aksi beli yang muncul di tengah tekanan, IHSG berhasil melakukan upaya pemulihan atau rebound tipis. Perdagangan ditutup pada level 5.925, mencatatkan koreksi yang relatif kecil sebesar 0,17 persen.

Ketegangan Timur Tengah Picu Gejolak Pasar
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meski mengalami sedikit pelemahan, nilai tukar Rupiah menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah badai sentimen global. Mata uang Garuda tercatat menguat tipis 0,06 persen ke posisi Rp 17.885 per Dolar AS. Penguatan tipis ini memberikan sedikit napas lega bagi pelaku pasar, meskipun volatilitas masih membayangi pergerakan mata uang di hari-hari mendatang.

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Fokus utama perhatian para pelaku pasar saat ini tertuju pada lonjakan harga minyak mentah dunia. Serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi terhadap Arab Saudi telah menciptakan ketakutan akan terjadinya gangguan distribusi minyak mentah secara masif. Hal ini menyebabkan harga minyak jenis Brent melonjak drastis hingga menembus angka USD 106 per barel. Lonjakan ini merupakan sinyal peringatan bagi inflasi global, mengingat harga energi merupakan komponen biaya produksi yang sangat sensitif.

Para analis memperingatkan bahwa jika eskalasi konflik di Timur Tengah terus meningkat, risiko gangguan pasokan minyak mentah akan semakin nyata. Hal ini tidak hanya akan menekan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan ekonomi di negara-negara importir minyak.

Sentimen geopolitik ini menjadi faktor penentu utama dalam arah kebijakan moneter dan pergerakan aset berisiko dalam jangka pendek. Investor kini cenderung bersikap wait and see sambil memantau bagaimana respons internasional terhadap konflik tersebut. Ketidakpastian ini diprediksi akan terus membuat pasar bergerak fluktuatif, di mana berita mengenai eskalasi militer di Timur Tengah akan langsung direspons dengan aksi jual pada aset saham dan aksi beli pada komoditas energi.

Melansir laporan dari jabarpos.id, dinamika pasar ini menuntut kewaspadaan ekstra bagi para investor ritel maupun institusi dalam mengelola portofolio mereka di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini.

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