Strategi BPD Gerakkan Ekonomi Lewat Gaji ASN

Jabarpos.id – Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam struktur ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki kedekatan emosional dan operasional dengan pemerintah setempat, BPD memegang mandat strategis sebagai "kasir" bagi pemerintah daerah. Salah satu instrumen paling vital yang menjadi tulang punggung operasional mereka adalah pengelolaan sistem payroll atau penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengelolaan gaji pegawai negeri ini bukan sekadar rutinitas administratif untuk menyalurkan pendapatan bulanan. Lebih dari itu, aliran dana dari payroll ASN merupakan sumber likuiditas yang sangat krusial bagi kesehatan finansial bank daerah. Dana tersebut menjadi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sangat stabil, yang kemudian dapat diputar kembali untuk menggerakkan roda ekonomi di wilayah tersebut.

Direktur Utama Bank Bengkulu, Iswahyudi, mengungkapkan betapa besarnya pengaruh sistem penggajian ini terhadap performa bisnis bank daerah. Menurutnya, kontribusi payroll ASN terhadap perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) bisa mencapai angka yang sangat signifikan, yakni berkisar antara 20 hingga 30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa ketergantungan dan keterikatan antara bank daerah dengan sektor publik sangatlah kuat.

Tidak hanya berhenti pada penghimpunan dana, pengelolaan gaji ASN juga menjadi pintu masuk utama bagi penyaluran kredit. Dengan adanya kepastian pendapatan bulanan dari negara, risiko kredit bagi bank menjadi lebih terukur. Hal ini membuat porsi kredit yang disalurkan kepada para ASN dapat mendominasi portofolio bank daerah, dengan angka mencapai 50 hingga 70 persen dari total penyaluran kredit.

Sebagai gambaran nyata, Bank Bengkulu saat ini telah berhasil mengelola sekitar 60 persen dari total payroll ASN di wilayahnya, yang mencakup sekitar 60 ribu pegawai. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kepercayaan pemerintah daerah terhadap BPD sangat tinggi. Dengan menguasai aliran dana gaji ini, bank daerah memiliki amunisi yang cukup untuk membiayai berbagai proyek pembangunan daerah serta memberikan akses permodalan bagi masyarakat luas.

Menghadapi era disrupsi teknologi, BPD kini tidak lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Untuk meningkatkan kualitas layanan bagi para ASN dan pemerintah daerah, bank-bank daerah terus berlomba melakukan transformasi digital. Pengembangan layanan perbankan digital menjadi prioritas utama agar transaksi keuangan, mulai dari pembayaran gaji hingga pengelolaan proyek pemerintah, dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan efisien.

Melalui optimalisasi payroll ini, BPD menjalankan peran ganda: sebagai mitra strategis pemerintah dalam manajemen keuangan daerah, sekaligus sebagai mesin penggerak ekonomi yang menyalurkan kembali likuiditas ke masyarakat melalui berbagai produk kredit dan layanan keuangan lainnya. Dengan demikian, stabilitas ekonomi di tingkat daerah dapat terus terjaga melalui sinergi antara sektor publik dan perbankan daerah.