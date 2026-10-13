Misteri Akuisisi Tambang Kideco oleh BUMI

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air tengah diguncang oleh rumor panas mengenai rencana ekspansi besar-besaran di sektor pertambangan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tengah membidik posisi sebagai pemain utama dalam akuisisi Kideco, perusahaan tambang batu bara yang saat ini berada di bawah naungan PT Indika Energy Tbk (INDY). Menanggapi spekulasi yang kian liar tersebut, manajemen BUMI akhirnya angkat bicara melalui pernyataan resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada otoritas bursa, pihak BUMI memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut mereka sebagai kandidat terkuat atau "front-runner" dalam transaksi strategis tersebut. Kabar ini sebelumnya mencuat melalui laporan media yang mengutip artikel dari DealStreetAsia. Namun, BUMI menekankan bahwa informasi tersebut bersifat tidak terverifikasi karena bersumber dari narasumber anonim yang identitasnya tidak disebutkan secara jelas.

Manajemen BUMI menyatakan kesulitan untuk memvalidasi kebenaran berita tersebut karena tidak adanya dasar informasi yang konkret. "Mengingat pemberitaan tersebut didasarkan pada narasumber yang tidak disebutkan identitasnya, maka Perseroan tidak dapat memverifikasi sumber maupun dasar informasinya," tulis pihak manajemen dalam pernyataan resminya.

Lebih lanjut, BUMI menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah memberikan respons ketika pihak media mencoba meminta konfirmasi sebelum artikel tersebut dipublikasikan. Saat itu, BUMI memilih untuk tidak memberikan komentar terkait rumor pasar, spekulasi, maupun transaksi yang masih bersifat hipotesis. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta untuk menjaga keteraturan pasar modal agar tidak terjadi volatilitas yang tidak wajar akibat informasi yang belum pasti.

Menariknya, dalam penjelasan tersebut, BUMI juga memberikan sinyal mengenai arah strategis jangka panjang perusahaan. Selama ini, manajemen telah berulang kali menegaskan bahwa fokus utama perusahaan adalah melakukan diversifikasi bisnis agar tidak hanya bergantung pada batu bara termal. Hal ini menjadi poin krusial karena aset Kideco yang dikabarkan akan diakuisisi tersebut merupakan aset batu bara termal, yang secara garis besar mungkin tidak sejalan dengan visi diversifikasi yang sedang dibangun BUMI.

Meski demikian, BUMI tidak memberikan bantahan secara tegas maupun pembenaran atas kabar akuisisi tersebut. Perusahaan memilih untuk tetap berpegang pada prinsip transparansi sesuai regulasi. Jika memang terdapat fakta material atau perkembangan korporasi yang nyata, BUMI berkomitmen untuk segera menyampaikannya kepada publik sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Hingga saat ini, BUMI menegaskan bahwa tidak ada kejadian penting atau informasi material yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun pergerakan harga saham perusahaan. Para investor kini tengah menunggu kepastian apakah rumor ini akan menjadi kenyataan atau sekadar bumbu di tengah dinamika industri energi nasional.