Investor Rebutan Surat Utang Negara

Jabarpos.id – Kepercayaan pasar keuangan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia kembali menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dari antusiasme luar biasa para investor dalam mengikuti lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) yang diselenggarakan oleh pemerintah pada medio Oktober 2026. Tingginya minat pasar ini tercermin dari nilai penawaran yang masuk, yang melampaui target awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, gelombang penawaran dari para pelaku pasar mencapai angka yang fantastis. Dari target indikatif yang hanya dipatok sebesar Rp30 triliun, total penawaran yang masuk justru menyentuh angka Rp64,85 triliun. Lonjakan permintaan ini mengindikasikan bahwa instrumen utang negara masih menjadi primadona bagi investor, baik domestik maupun mancanegara, di tengah dinamika ekonomi global.

Jika membedah lebih dalam, terdapat beberapa seri surat utang yang menjadi incaran utama para investor. Seri FR0110 mencatatkan angka penawaran tertinggi dengan nilai mencapai Rp21,15 triliun. Menyusul di posisi berikutnya, seri SPN12271014 juga mendapatkan limpahan dana sebesar Rp14,85 triliun. Tak ketinggalan, seri FR0111 turut menarik minat dengan total penawaran Rp8,53 triliun.

Selain tiga seri besar tersebut, beberapa instrumen lainnya juga menunjukkan performa yang solid. Seri SPN01261114 mencatatkan penawaran sebesar Rp4,80 triliun, diikuti oleh seri FR0107 senilai Rp4,43 triliun, dan SPN03270113 sebesar Rp3,54 triliun. Sementara itu, seri FR0102, FR0105, dan FR0112 masing-masing menyumbang penawaran sebesar Rp2,97 triliun, Rp2,40 triliun, dan Rp2,14 triliun.

Meski arus modal yang masuk sangat deras hingga menembus Rp64,85 triliun, pemerintah tetap bersikap selektif dalam menentukan pemenang lelang. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi biaya utang dan memastikan pengelolaan kas negara tetap optimal. Menteri Keuangan akhirnya memutuskan untuk memenangkan hasil lelang dengan total nominal sebesar Rp35 triliun. Dana hasil lelang ini nantinya akan dialokasikan secara strategis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Terkait dengan imbal hasil atau yield, pemerintah menetapkan tingkat bunga rata-rata tertimbang untuk setiap seri yang dimenangkan. Untuk seri SPN01261114, yield berada di angka 6,20%, sementara SPN03270113 sebesar 6,25%. Untuk seri SPN12271014, investor mendapatkan imbal hasil 6,53%. Sementara itu, untuk kelompok seri FR, tingkat imbal hasil bergerak di rentang 7,06% hingga 7,30%, dengan rincian FR0110 sebesar 7,06%, FR0111 sebesar 7,24%, FR0112 sebesar 7,26%, FR0107 sebesar 7,27%, serta FR0102 dan FR0105 yang berada di angka 7,30%.

Keberhasilan lelang ini memberikan sinyal kuat bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dipandang kokoh oleh para pemegang modal. Kemampuan pemerintah dalam menyerap dana pasar dengan jumlah yang melampaui target menunjukkan bahwa manajemen risiko dan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal tetap terjaga dengan baik.