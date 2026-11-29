Jabarpos.id – Masyarakat diminta untuk ekstra waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal, terutama yang menyasar sektor peternakan. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengambil langkah tegas dengan menutup operasional empat entitas yang diduga kuat melakukan praktik penipuan berkedok investasi budidaya dan perdagangan telur puyuh.

Keempat entitas yang kini telah dihentikan aktivitasnya tersebut adalah PT Sukaharja Quail Indonesia (PT SQI), CV Slamet Quail Farm (CV SQF), Group Trading Puyuh (GTP), serta Cimahpar Quail Farm (CQF). Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar tidak terjebak dalam skema investasi ilegal yang dapat menyebabkan kerugian finansial secara masif.

Berdasarkan hasil investigasi mendalam yang dilakukan oleh Satgas PASTI, para pelaku menggunakan dua modus operandi yang berbeda untuk menjaring korban. Modus pertama adalah skema budidaya dan "apartemen puyuh". Dalam skema ini, PT SQI menawarkan program investasi yang mencakup pembibitan, proses penetasan telur, hingga pembangunan peternakan atau yang mereka sebut sebagai "apartemen puyuh". Para investor dijanjikan akan mendapatkan bagi hasil yang menggiurkan dari hasil budidaya tersebut. Menariknya, sebelum PT SQI muncul pada tahun 2024, pola penawaran serupa ternyata sudah dijalankan oleh CV SQF.

Modus kedua yang ditemukan adalah skema perdagangan atau trading telur puyuh. Melalui entitas GTP dan CQF, para pelaku mengumpulkan dana dari masyarakat dengan klaim bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai modal perdagangan telur puyuh. Mereka menjanjikan keuntungan besar yang berasal dari selisih harga beli di tingkat pemasok dengan harga jual ke agen.

Namun, setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi, Satgas PASTI menemukan fakta bahwa operasional keempat perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha yang sah dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selain itu, mereka juga tidak mengantongi izin resmi dari Kementerian Perdagangan. Tim investigasi juga menemukan adanya indikasi kuat bahwa keempat entitas ini sebenarnya dikendalikan oleh pihak-pihak yang sama.

Sebagai tindakan nyata, Satgas PASTI telah menghentikan seluruh aktivitas penghimpunan dana dari keempat entitas tersebut. Selain itu, akses terhadap aplikasi maupun tautan (URL) yang digunakan untuk menawarkan investasi bodong ini juga telah diblokir secara total. Satgas PASTI juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membawa kasus ini ke ranah pidana.

Bagi masyarakat yang merasa telah menjadi korban dari keempat entitas tersebut, sangat disarankan untuk segera melapor ke aparat penegak hukum setempat. Selain itu, korban juga dapat melaporkan transaksi keuangan ilegal melalui situs Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di alamat iasc.ojk.go.id agar proses penanganan, termasuk pemblokiran rekening pelaku, dapat berjalan lebih cepat.

OJK kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan tinggi yang tidak logis, termasuk di sektor peternakan. Pastikan selalu mengecek legalitas sebuah perusahaan sebelum menyetorkan uang. Jika menemukan indikasi investasi ilegal, masyarakat dapat melapor melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau melalui email resmi OJK.