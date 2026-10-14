IHSG Melesat di Tengah Sinyal Positif Global

Author Image

Endang Wulansari

14 Oktober 2026, 10:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang cukup impresif dengan lonjakan hingga 1 persen pada perdagangan terbaru. Kenaikan ini membawa angin segar bagi pasar keuangan domestik, di mana tekanan yang selama ini membayangi diharapkan mulai mereda seiring dengan membaiknya beberapa indikator ekonomi global.

Salah satu faktor utama yang mendorong optimisme pasar adalah pelemahan indeks dolar AS (DXY) dan imbal hasil (yield) US Treasury. Pada perdagangan Selasa (13/10/2026), indeks dolar AS terpantau turun 0,37 persen ke level 102,18, sebuah penurunan signifikan dari posisi tertingginya dalam 18 bulan terakhir. Di saat yang sama, yield US Treasury tenor 10 tahun juga menyusut sekitar 2,3 basis poin menjadi 5,217 persen.

IHSG Melesat di Tengah Sinyal Positif Global
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Melemahnya dolar dan imbal hasil obligasi AS ini dipicu oleh penurunan harga minyak dunia serta berkurangnya tekanan jual di pasar obligasi. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi negara-negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia, karena melemahnya dolar cenderung memicu aliran modal asing masuk ke pasar domestik, yang pada gilirannya dapat memperkuat nilai tukar rupiah.

Also Read

Langkah Berani Low Tuck Kwong Borong Saham BYAN

Syarat Jadi Nasabah Prioritas Bank Besar

Strategi Baru GOTO Ubah Struktur Saham

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat

Investor Rebutan Surat Utang Negara

Namun, para pelaku pasar tetap diminta waspada. Meski ada tren positif, pasar diprediksi akan bergerak fluktuatif akibat banyaknya rilis data ekonomi penting yang dijadwalkan keluar hari ini. Salah satu yang paling dinantikan adalah data inflasi Amerika Serikat. Data ini akan menjadi kompas bagi Federal Reserve (The Fed) dalam menentukan arah kebijakan suku bunga ke depan. Jika inflasi AS melonjak, ada risiko The Fed akan kembali menaikkan suku bunga.

Selain faktor Amerika Serikat, dinamika ekonomi dari China juga menjadi sorotan utama. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, pergerakan ekonomi Tiongkok memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pasar tengah menantikan rilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) dan neraca perdagangan China untuk periode September 2026.

Jika data menunjukkan adanya kenaikan impor di China, hal tersebut menjadi sinyal baik bagi eksportir Indonesia karena menandakan meningkatnya permintaan barang dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Sebagai catatan, ekspor China sebelumnya sempat melonjak tajam berkat masifnya pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence) secara global.

Di sisi lain, laporan terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan gambaran yang beragam mengenai ekonomi dunia. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh 3,1 persen pada 2026, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, IMF juga memberikan peringatan keras bagi negara-negara berkembang berpendapatan rendah. Lonjakan harga energi akibat ketegangan geopolitik di kawasan Iran dikhawatirkan akan menekan ruang fiskal negara-negara pengimpor minyak yang memiliki beban utang besar.

Dengan segala dinamika ini, investor diharapkan tetap jeli dalam membaca arah pasar, mengingat volatilitas yang tinggi akibat benturan antara sentimen positif dari pelemahan dolar dan ketidakpastian data inflasi global.

Related Post

Langkah Berani Low Tuck Kwong Borong Saham BYAN

Langkah Berani Low Tuck Kwong Borong Saham BYAN

Okt. 14, 2026

Jabarpos.id – Dinamika kepemilikan saham di sektor pertambangan batu bara kembali memanas. Konglomerat ternama, Low Tuck Kwong, yang merupakan sosok di balik raksasa tambang PT

Syarat Jadi Nasabah Prioritas Bank Besar

Syarat Jadi Nasabah Prioritas Bank Besar

Okt. 14, 2026

Jabarpos.id – Menabung bukan sekadar menyimpan uang untuk masa depan, melainkan sebuah langkah strategis dalam membangun benteng keamanan finansial. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas,

Strategi Baru GOTO Ubah Struktur Saham

Strategi Baru GOTO Ubah Struktur Saham

Okt. 14, 2026

Jabarpos.id – Raksasa ekosistem digital Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), baru saja mengambil langkah strategis yang cukup signifikan dalam upaya memperkuat struktur permodalan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat

Okt. 14, 2026

Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia menunjukkan performa yang sangat positif pada perdagangan Rabu pagi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bersama nilai tukar Rupiah terpantau kompak

Investor Rebutan Surat Utang Negara

Investor Rebutan Surat Utang Negara

Okt. 14, 2026

Jabarpos.id – Kepercayaan pasar keuangan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia kembali menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dari antusiasme luar biasa para investor

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com