Syarat Jadi Nasabah Prioritas Bank Besar

Jabarpos.id – Menabung bukan sekadar menyimpan uang untuk masa depan, melainkan sebuah langkah strategis dalam membangun benteng keamanan finansial. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, menabung dalam jumlah besar bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang akses terhadap gaya hidup dan layanan eksklusif yang ditawarkan oleh institusi perbankan.

Di Indonesia, bank-bank besar telah menyiapkan segmen khusus yang dikenal dengan istilah layanan nasabah prioritas. Layanan ini dirancang bagi mereka yang memiliki dana simpanan dalam jumlah signifikan. Menjadi nasabah prioritas bukan sekadar tentang gengsi, melainkan tentang efisiensi waktu dan kenyamanan layanan yang tidak akan didapatkan oleh nasabah reguler.

Salah satu keuntungan utama yang paling dirasakan adalah kemudahan akses. Nasabah prioritas tidak perlu lagi mengantre panjang di teller atau menunggu lama di ruang tunggu umum. Mereka akan disambut di ruangan khusus yang nyaman, sering kali dilengkapi dengan fasilitas makanan dan minuman ringan sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, aspek kecepatan juga menjadi nilai jual, mulai dari proses pengajuan kredit yang lebih kilat hingga penawaran suku bunga spesial yang lebih kompetitif.

Namun, untuk bisa menikmati semua kemewahan tersebut, setiap bank menetapkan standar saldo minimum yang berbeda-beda. Berdasarkan pantauan terbaru, mayoritas bank besar di Indonesia menetapkan ambang batas saldo mulai dari Rp500 juta hingga di atas Rp1 miliar.

Mari kita bedah satu per satu ketentuan dari tiga bank raksasa milik negara. Pertama, Bank Mandiri melalui layanan Mandiri Prioritas. Untuk dapat bergabung dalam lingkaran eksklusif ini, nasabah diwajibkan memiliki total penempatan dana minimal sebesar Rp1 miliar hingga mencapai Rp20 miliar. Dana tersebut dapat berupa kombinasi dari Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan, giro, dan deposito, maupun produk investasi lainnya yang tersedia di Bank Mandiri. Nasabah juga wajib memiliki rekening perseorangan berupa tabungan atau giro Rupiah.

Selanjutnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Meski selama ini dikenal sebagai raja di sektor UMKM, BRI tetap memiliki segmen premium melalui Sentra Layanan Prioritas (SLP). Untuk menjadi bagian dari nasabah prioritas BRI, seseorang perlu menyiapkan saldo tabungan minimal senilai Rp1 miliar. Keistimewaan yang ditawarkan meliputi kepemilikan BRI Prioritas Debit Card yang memberikan akses ke layanan perencanaan keuangan, investasi, hingga perencanaan dana pensiun. Nasabah juga akan menikmati batas transaksi yang lebih tinggi serta layanan one stop banking.

Terakhir, Bank Negara Indonesia (BNI) melalui layanan BNIEmerald. Untuk menembus layanan ini, nasabah setidaknya harus memiliki dana minimal Rp1 miliar. Menariknya, BNI menawarkan beberapa tingkatan layanan berdasarkan besaran dana, mulai dari kategori minimal Rp1 miliar, Rp5 miliar, hingga kelompok eksklusif dengan dana mencapai Rp15 miliar.

Dengan segala fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan, layanan prioritas ini menjadi magnet bagi para pemilik modal besar yang menginginkan pengelolaan kekayaan yang lebih personal dan profesional.