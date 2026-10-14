BUMN Tak Boleh Cuma Kejar Cuan Saja

Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Perusahaan pelat merah diminta untuk mengubah orientasi bisnis mereka. Jika selama ini fokus utama sering kali tertuju pada perolehan laba atau keuntungan finansial semata, kini Danantara menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa keberlanjutan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh angka-angka di laporan keuangan. Menurutnya, di era persaingan yang semakin ketat, kemampuan perusahaan untuk bertahan sangat bergantung pada seberapa baik mereka melayani publik. Ia ingin mengubah pola pikir para pemimpin BUMN agar tidak terjebak dalam pengejaran profit jangka pendek yang mengabaikan kepuasan pengguna jasa.

"Hari ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang atau kalah dalam persaingan bisnis. Yang paling krusial adalah membangun pola pikir bahwa kualitas pelayananlah yang akan membuat perusahaan kita tetap berkelanjutan di masa depan," ujar Dony dalam keterangan resminya, Rabu (14/10/2026).

Lebih lanjut, Dony mengusulkan sebuah perubahan radikal dalam sistem penilaian kinerja para petinggi negara. Ia berpendapat bahwa indikator keberhasilan seorang Direktur Utama atau jajaran direksi BUMN tidak boleh hanya diukur dari pencapaian target finansial. Parameter baru yang ia tawarkan adalah sejauh mana para pemimpin tersebut mampu meningkatkan standar pelayanan publik. Hal ini dianggap sebagai bentuk kontribusi nyata BUMN dalam membangun bangsa.

Menanggapi arahan tersebut, PT Jasa Marga (Perseroan) Tbk. (JSMR) memberikan respons positif. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat transformasi layanan yang tengah berjalan. Jasa Marga saat ini tengah mengusung paradigma baru, yakni transisi dari sekadar penyedia infrastruktur (infrastructure) menuju penyedia budaya infrastruktur (infraculture).

Konsep infraculture ini menempatkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jalan tol sebagai inti dari pengelolaan infrastruktur. Rivan menjelaskan bahwa membangun jalan tol dan menghadirkan teknologi canggih saja tidaklah cukup. Keberhasilan sebuah perusahaan infrastruktur harus bisa dirasakan langsung melalui pengalaman nyata masyarakat saat berada di jalan.

"Dengan beban operasional melayani rata-rata 3,5 juta kendaraan setiap harinya, kami harus memastikan setiap detail perjalanan pengguna jalan menjadi lebih baik. Mulai dari kemudahan akses informasi, keandalan operasional di lapangan, hingga kecepatan respons petugas saat terjadi kendala di jalan tol," ungkap Rivan.

Jasa Marga, yang baru saja meraih penghargaan CX100 Award 2026 dari Danantara Indonesia, menyadari bahwa transformasi ini memerlukan keterlibatan seluruh elemen perusahaan, termasuk para karyawan yang dijuluki sebagai ‘Roadster Jasa Marga’. Menurut Rivan, kualitas pengalaman pelanggan sangat bergantung pada kesiapan, kompetensi, dan budaya kerja para karyawan di lapangan.

Melalui penguatan sisi operasional, inovasi digital yang masif, serta budaya pelayanan yang konsisten, Jasa Marga berkomitmen untuk memastikan setiap pengembangan yang dilakukan memberikan manfaat nyata. Targetnya jelas: menghadirkan perjalanan yang tidak hanya lancar, tetapi juga aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.