Waspada Modus Investasi Ilegal Digital

Author Image

Endang Wulansari

15 Oktober 2026, 00:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Pertumbuhan pesat jumlah investor di pasar modal Indonesia membawa tantangan baru yang tidak kalah besar, yakni ancaman penipuan digital. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kini mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh masyarakat agar tidak terjebak dalam berbagai modus investasi bodong yang kian canggih dan memanfaatkan kemudahan akses platform digital.

Peringatan ini muncul seiring dengan meningkatnya minat masyarakat, terutama generasi muda, untuk terjun ke dunia pasar modal melalui aplikasi ponsel pintar. Dalam rangkaian acara Ring the Bell for Financial Literacy 2026 yang merupakan bagian dari World Investor Week, BEI menekankan pentingnya kewaspadaan di tengah arus informasi yang begitu deras.

Waspada Modus Investasi Ilegal Digital
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengungkapkan bahwa fokus utama dalam kampanye tahun ini adalah membangun ketahanan investor. Menurutnya, ada tiga isu krusial yang harus diantisipasi, yakni ketahanan mental investor, ancaman penipuan berbasis digital, serta kewaspadaan terhadap skema investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal.

Also Read

Strategi Jitu Blibli Dongkrak Pendapatan

QRIS Segera Ekspansi ke Arab Saudi dan India

Generasi Muda Kuasai Pasar Modal Indonesia

Investor Berebut Surat Utang Tenor Pendek

Sukuk Indonesia Jadi Primadona Investor Global

"Investor yang cerdas adalah mereka yang selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima. Jangan langsung menelan mentah-mentah apa yang terlihat di media sosial atau pesan singkat. Selain itu, menjaga keamanan data pribadi sangatlah krusial di era digital ini," tegas Umi Kulsum saat berbicara di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Data menunjukkan bahwa dari total lebih dari 32 juta investor pasar modal di Indonesia, mayoritas didominasi oleh generasi muda. Kelompok ini memiliki keunggulan dalam penguasaan teknologi, namun di sisi lain, mereka dinilai sangat rentan terhadap paparan informasi yang belum terverifikasi atau hoaks terkait investasi.

Untuk menghadapi fenomena ini, BEI mengusung tema Stay Smart, Stay Alert, and Stay Resilient. Pesan utamanya jelas: investor harus memahami secara mendalam produk investasi yang mereka beli, tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan instan, serta tetap disiplin dalam menjalankan strategi investasi yang sehat.

Sebagai langkah konkret, BEI tidak bergerak sendirian. Mereka bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organizations (SRO), dan seluruh Anggota Bursa untuk memperluas jangkauan edukasi hingga ke pelosok daerah. Tujuannya agar literasi keuangan tidak hanya menumpuk di kota besar, tetapi merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Selain sesi edukasi formal, acara ini juga menghadirkan diskusi interaktif bersama perencana keuangan ternama, Prita Ghozie, serta sejumlah konten kreator finansial. Melalui pendekatan yang lebih santai, BEI berharap ilmu yang didapat bisa langsung dipraktikkan oleh peserta dan disebarluaskan kepada keluarga maupun kerabat guna memutus rantai penipuan investasi.

Perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan global yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commissions (IOSCO) sejak tahun 2017. Sebanyak 62 bursa efek di seluruh dunia turut menggelar kampanye serupa untuk menciptakan ekosistem pasar modal global yang lebih aman dan terpercaya.

Related Post

Strategi Jitu Blibli Dongkrak Pendapatan

Strategi Jitu Blibli Dongkrak Pendapatan

Okt. 15, 2026

Jabarpos.id – PT Global Digital Niaga Tbk (BELI), atau yang lebih dikenal sebagai Blibli, menunjukkan performa keuangan yang sangat impresif pada paruh pertama tahun 2026.

QRIS Segera Ekspansi ke Arab Saudi dan India

QRIS Segera Ekspansi ke Arab Saudi dan India

Okt. 15, 2026

Jabarpos.id – Kabar gembira bagi para pelancong asal Indonesia yang memiliki rencana perjalanan ke luar negeri. Sistem pembayaran digital berbasis kode QR, atau yang dikenal

Generasi Muda Kuasai Pasar Modal Indonesia

Generasi Muda Kuasai Pasar Modal Indonesia

Okt. 15, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah mengalami transformasi demografi yang sangat signifikan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor di

Investor Berebut Surat Utang Tenor Pendek

Investor Berebut Surat Utang Tenor Pendek

Okt. 15, 2026

Jabarpos.id – Dinamika pasar keuangan Indonesia tengah menunjukkan tren yang menarik perhatian para pengamat ekonomi. Saat ini, para investor terlihat lebih agresif dalam memburu surat

Sukuk Indonesia Jadi Primadona Investor Global

Sukuk Indonesia Jadi Primadona Investor Global

Okt. 15, 2026

Jabarpos.id – Dinamika pasar keuangan global yang penuh dengan ketidakpastian kini mulai menciptakan tren baru. Di tengah fluktuasi ekonomi dunia, instrumen keuangan berbasis syariah, khususnya

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com