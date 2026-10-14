Investor Berebut Surat Utang Tenor Pendek

Jabarpos.id – Dinamika pasar keuangan Indonesia tengah menunjukkan tren yang menarik perhatian para pengamat ekonomi. Saat ini, para investor terlihat lebih agresif dalam memburu surat utang negara (SUN) dengan tenor pendek hingga menengah, dibandingkan dengan instrumen jangka panjang. Fenomena ini memicu pertanyaan besar di kalangan publik: apakah para pemodal mulai meragukan stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan?

Berdasarkan data hasil lelang sembilan seri surat utang negara pada 13 Oktober 2026, terlihat perbedaan mencolok pada rasio penawaran terhadap permintaan (bid to cover ratio). Instrumen tenor pendek seperti SPN01261114 mencatatkan angka tertinggi mencapai 4,8 kali, disusul SPN03270113 sebesar 3,54 kali. Sebaliknya, untuk tenor panjang seperti FR0105, rasionya justru tertahan di angka yang cukup rendah, yakni hanya 1,15 kali.

Menanggapi pergeseran perilaku investor ini, Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menjelaskan bahwa fenomena ini bukan semata-mata karena masalah domestik. Menurutnya, tingginya permintaan pada tenor pendek merupakan respons terhadap ketidakpastian ekonomi global yang sedang membayangi dunia.

"Investor tampaknya masih melihat prospek jangka menengah hingga panjang penuh dengan ketidakpastian. Tren ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga melanda negara-negara maju. Sebagai contoh, permintaan untuk US Treasury tenor 30 tahun juga menunjukkan pelemahan yang serupa," ungkap David kepada jabarpos.id.

David menambahkan bahwa gejolak geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, telah menciptakan efek domino terhadap inflasi dan kebijakan suku bunga global. Kondisi inilah yang memaksa investor untuk memperpendek durasi portofolio mereka demi meminimalkan risiko.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memberikan perspektif yang lebih optimis. Ia menegaskan bahwa kecenderungan ini bukanlah tanda hilangnya kepercayaan terhadap Indonesia, melainkan bentuk manajemen risiko yang lebih hati-hati terhadap fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

Data menunjukkan bahwa total penawaran yang masuk pada lelang 13 Oktober 2026 justru melonjak signifikan menjadi Rp64,86 triliun, naik sekitar 51,3% dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa minat terhadap surat utang Indonesia sebenarnya masih sangat kuat, hanya saja investor kini jauh lebih selektif dalam menentukan jangka waktu investasi.

Josua menyoroti aspek perbandingan antara imbal hasil (yield) dan risiko. Investor merasa tambahan imbal hasil yang ditawarkan untuk tenor sangat panjang tidak sebanding dengan risiko penurunan harga obligasi akibat perubahan suku bunga. Sebagai gambaran, selisih imbal hasil antara tenor 10 tahun dengan tenor 38 tahun hanya terpaut sekitar 6 basis poin, sebuah angka yang dianggap terlalu kecil untuk menanggung risiko jangka panjang yang masif.

Meski demikian, Josua mengakui adanya faktor-faktor yang perlu diwaspadai, seperti tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah yang tinggi, hingga kebutuhan pembiayaan negara yang besar pada tahun 2027.

"Pesan utamanya bukan bahwa investor tidak percaya pemerintah mampu membayar utang, melainkan mereka menuntut kepastian kebijakan dan imbal hasil yang sepadan. Tantangan pemerintah adalah menjaga kredibilitas fiskal agar kehati-hatian investor ini tidak berubah menjadi penurunan kepercayaan yang lebih luas," pungkas Josua.