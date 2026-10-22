Target Inklusi Keuangan RI Capai 99 Persen

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Endang Wulansari

22 Oktober 2026, 15:04 WIB

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Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah ambisius untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui perluasan akses layanan keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan target besar untuk mendongkrak angka inklusi keuangan di tanah air. Melalui program strategis bertajuk "Satu Orang Satu Rekening", pemerintah berupaya meningkatkan tingkat inklusi keuangan dari angka 93 persen menjadi mendekati 99 persen.

Langkah masif ini tidak main-main, karena pemerintah telah menetapkan target sasaran yang sangat spesifik. Program ini dirancang khusus untuk menjangkau 25 juta warga yang selama ini belum tersentuh oleh layanan perbankan formal. Fokus utama pemerintah adalah masyarakat yang berada di kelompok ekonomi paling rentan, yakni kelompok desil 1 atau 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Target Inklusi Keuangan RI Capai 99 Persen
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam upaya mewujudkan target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, yakni sebesar Rp1,28 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi warga yang memenuhi kriteria, yakni berusia di atas 17 tahun. Sebagai bentuk dukungan nyata, setiap rekening yang dibuka akan mendapatkan setoran awal sebesar Rp50.000.

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Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk membawa lebih banyak masyarakat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal. Dengan memiliki rekening bank, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi yang lebih terukur dan aman.

"Kami siapkan satu orang satu rekening. Inklusivitas keuangan mendekati 99%, naik dari 93% menjadi 99% untuk 25 juta warga desil 1, di atas 17 tahun," tegas Airlangga saat memberikan keterangan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis (22/10/2026).

Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari program ini. Dalam implementasi teknisnya di lapangan, pemerintah akan menggandeng institusi perbankan besar, di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI).

Namun, Airlangga menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak rekening yang berhasil dibuka. Pemerintah ingin memastikan bahwa kepemilikan rekening ini memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal efektivitas penyaluran bantuan sosial.

"Kami akan dorong efektivitas program bantuan, efektif, jadi bukan hanya rekening," tambahnya. Dengan adanya rekening perorangan, diharapkan penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan secara langsung ke rekening penerima, sehingga meminimalisir risiko salah sasaran dan meningkatkan transparansi serta efisiensi distribusi bantuan.

Melalui integrasi antara perluasan akses keuangan dan digitalisasi penyaluran bantuan, pemerintah berharap ketimpangan ekonomi dapat ditekan dan kemandirian finansial masyarakat kelas bawah dapat meningkat secara signifikan di masa depan.

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