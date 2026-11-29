Jabarpos.id – Sejarah besar bangsa Indonesia menyimpan sebuah fragmen kemanusiaan yang luar biasa dari seorang pemimpin. Di tengah berkecamuknya api peperangan dan derita rakyat yang terhimpit kemiskinan, seorang raja justru memilih untuk membuka peti hartanya demi menyambung hidup masyarakatnya. Sosok heroik tersebut adalah Sultan Hamengkubuwana IX, penguasa Yogyakarta yang dikenal memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi.

Peristiwa menyentuh hati ini terjadi pada tahun 1947, sebuah masa kelam ketika Belanda melancarkan Agresi Militer untuk kembali menguasai tanah air. Saat itu, Yogyakarta menjadi saksi bisu betapa beratnya beban hidup rakyat. Pertempuran yang terjadi di mana-mana membuat banyak warga kehilangan tempat tinggal, jatuh miskin, dan kesulitan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangan harian.

Kondisi ekonomi saat itu benar-benar lumpuh. Para pegawai negeri pun tidak bisa menjalankan tugasnya secara normal, yang berakibat pada terhentinya aliran gaji. Situasi ini menciptakan dilema moral yang sangat berat bagi masyarakat: tetap setia kepada Republik Indonesia dalam kemelaratan, atau berpindah haluan memihak Belanda demi mendapatkan jaminan hidup yang lebih layak.

Melihat situasi yang sangat pelik tersebut, Sultan Hamengkubuwana IX tidak tinggal diam. Beliau merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan rakyatnya tidak menderita sendirian. Dengan penuh ketulusan, Sultan memutuskan untuk menggunakan harta pribadinya guna membantu warga yang sedang terdesak.

Selama kurang lebih empat bulan, Sultan secara rutin membagikan uang gulden kepada masyarakat di luar keraton. Proses penyaluran bantuan ini dilakukan dengan bantuan sekretaris pribadi serta para pejabat keraton lainnya. Menariknya, Sultan sendiri tidak pernah menghitung secara rinci berapa jumlah uang yang telah ia keluarkan. Dalam sebuah catatan sejarah, beliau hanya menggambarkan proses pengambilan uang tersebut dengan gerakan tangan yang sederhana, seolah-olah harta tersebut bukanlah beban baginya.

Meskipun Sultan tidak mencatat nominalnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta memiliki ingatan yang tajam mengenai peristiwa tersebut. Hatta mencatat bahwa jumlah uang yang disalurkan Sultan mencapai sekitar 5 juta gulden. Jika dikonversikan dengan nilai mata uang saat ini, jumlah tersebut setara dengan Rp20 miliar.

Bantuan yang diberikan Sultan tidak hanya menyasar individu atau keluarga miskin, tetapi juga lembaga-lembaga penting dalam perjuangan kemerdekaan. Dana dari kas pribadi Sultan mengalir ke tubuh tentara hingga unit Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mendukung upaya pengusiran penjajah.

Ketika ditanya oleh Bung Hatta apakah negara perlu mengganti seluruh harta yang telah ia keluarkan, Sultan Hamengkubuwana IX memilih untuk tidak menjawab secara langsung. Sikap ini menunjukkan betapa ikhlasnya beliau dalam membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Bagi sang Sultan, tindakan tersebut memiliki dua tujuan utama: membantu rakyat menyambung hidup dan memastikan kesetiaan rakyat tetap berada di pihak Republik Indonesia.

Perlu diketahui bahwa Sultan Hamengkubuwana IX memang merupakan salah satu tokoh dengan kekayaan besar di Indonesia. Namun, kekayaan tersebut tidak membuatnya tinggi hati. Sebelum aksi bagi-bagi uang ini, beliau juga tercatat pernah menyumbangkan 6,5 juta gulden atau setara Rp32 miliar nilai saat ini sebagai modal awal berdirinya Republik Indonesia. Sebuah teladan nyata tentang bagaimana kekuasaan dan kekayaan seharusnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat.