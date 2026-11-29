Jabarpos.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas mengenai arah kebijakan ekonomi nasional yang ingin ia usung. Dalam sebuah pidato yang penuh penekanan, Presiden menyatakan bahwa ia tidak ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menjadi deretan angka statistik yang terlihat indah di atas kertas, namun tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Menurut Presiden, esensi dari pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah ketika kemakmuran tersebut dapat dirasakan langsung di sektor riil. Ia menekankan bahwa geliat ekonomi harus terlihat jelas di berbagai lini kehidupan, mulai dari deru mesin di pabrik-pabrik industri, produktivitas di lahan pertanian, hingga dinamika transaksi di pasar-pasar tradisional dan rumah tangga rakyat Indonesia.

"Kita tidak ingin ekonomi kita tumbuh hanya di atas kertas. Ekonomi harus tumbuh di pabrik-pabrik, di sawah-sawah, di pasar, dan di rumah rakyat Indonesia," tegas Prabowo saat memberikan pidato dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Visi besar ini muncul sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil memiliki dampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Prabowo memiliki target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai angka 8 persen selama masa kepemimpinannya. Angka ini merupakan lompatan signifikan jika dibandingkan dengan performa ekonomi satu dekade terakhir yang cenderung stabil di kisaran 5 persen.

Membahas kondisi terkini, Presiden memberikan apresiasi terhadap ketahanan ekonomi nasional. Hingga memasuki kuartal III-2026, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mampu mencapai angka 5,47 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Capaian ini dinilai sebagai prestasi yang patut disyukuri, mengingat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang sedang penuh dengan ketidakpastian serta gejolak yang tidak menentu.

"Di tengah situasi dunia yang penuh gejolak dan ketidakpastian, kita bersyukur ekonomi kita masih mampu tumbuh di angka 5,47 persen pada kuartal III-2026. Ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita sangat kuat. Namun, kita tidak boleh cepat merasa puas karena potensi kita sebenarnya jauh lebih besar dari ini," lanjutnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pemerintah akan terus mendorong penguatan sektor-sektor produktif. Fokus pada sektor pertanian dan industri dianggap sebagai kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berbasis produksi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di akar rumput. Dengan memperkuat sektor riil, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi kemandirian bangsa di masa depan.