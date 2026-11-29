Jabarpos.id – Dunia perbankan dan penyedia jasa keuangan di Indonesia kini tengah menghadapi ancaman serius dari evolusi kejahatan finansial berbasis teknologi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan peringatan keras agar institusi keuangan tidak hanya terpaku pada pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan harus memperkuat sistem pengawasan digital secara menyeluruh.

Hal ini menyusul fakta bahwa modus pencucian uang saat ini telah bertransformasi menjadi sangat canggih. Aliran dana ilegal kini dapat berpindah tangan dalam hitungan menit melalui jaringan digital, sehingga pengawasan konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk membendung laju transaksi gelap tersebut.

Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menekankan bahwa kemajuan teknologi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi mempermudah transaksi, namun di sisi lain menciptakan celah baru bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul harta mereka. Dalam sebuah forum diskusi di Jakarta pada Rabu (25/11/2026), Danang menyebutkan perlunya integrasi pengawasan yang lebih kuat di seluruh sektor keuangan.

Meskipun Indonesia telah mencatatkan prestasi dengan menjadi anggota penuh ke-40 Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023, tantangan di lapangan tetap besar. Data menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi internasional telah dipenuhi, namun risiko struktural pencucian uang di Indonesia justru menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan Basel AML Index 2025, skor risiko Indonesia naik menjadi 5,52, yang menempatkan negara ini pada posisi yang perlu diwaspadai di kawasan Asia Pasifik.

Salah satu ancaman yang paling menonjol adalah penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk melakukan rekayasa wajah (deepfake) saat proses pembukaan rekening. PPATK meminta perbankan untuk memperketat sistem verifikasi identitas guna mengantisipasi manipulasi teknologi ini.

Selain itu, lonjakan transaksi digital yang masif, seperti penggunaan QRIS yang mencapai ratusan transaksi per detik, menjadi tantangan logistik bagi pengawasan. PPATK menyarankan agar industri keuangan melakukan intervensi cepat pada jendela waktu 24 hingga 72 jam pertama setelah transaksi terjadi. Langkah seperti verifikasi tambahan atau penundaan sementara sangat krusial untuk mencegah dana hasil kejahatan segera dilarikan ke rekening lain.

Lebih lanjut, Danang mendorong agar unit kerja keamanan siber, pencegahan penipuan, dan kepatuhan tidak lagi bekerja secara terpisah atau dalam "silo" masing-masing. Sinergi antar-unit ini sangat dibutuhkan untuk mendeteksi pola kejahatan yang terorganisir. Penggunaan algoritma AI dalam pengawasan juga harus bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai alat bukti di pengadilan.

"Para pelaku kejahatan finansial saat ini bekerja dalam jaringan yang sangat rapi dan terorganisir. Oleh karena itu, regulator, pelapor, dan penegak hukum harus bergerak dalam satu barisan yang solid," tegas Danang. Ia menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan pencucian uang tidak boleh hanya diukur dari banyaknya laporan yang masuk, melainkan dari seberapa besar kerugian negara dan masyarakat yang berhasil dicegah sejak dini.