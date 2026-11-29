Jabarpos.id – Dunia teknologi global kembali diguncang oleh kabar buruk bagi para pekerja sektor perangkat lunak. Raksasa teknologi asal Jerman, SAP, dikabarkan tengah merancang rencana besar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melibatkan sedikitnya 10.000 karyawannya. Langkah drastis ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi restrukturisasi perusahaan guna menghadapi dominasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Jika rencana ini benar-benar dijalankan, maka ini akan menjadi gelombang pengurangan tenaga kerja terbesar kedua yang dialami SAP dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Bloomberg News, pemangkasan ini berpotensi menyasar sekitar 9 persen dari total populasi karyawan SAP di seluruh dunia. Meski demikian, angka pasti jumlah korban PHK ini masih bersifat dinamis dan sangat bergantung pada hasil negosiasi antara manajemen perusahaan dengan perwakilan serikat pekerja.

Pihak SAP sendiri tidak menampik bahwa kehadiran teknologi AI telah mengubah peta persaingan bisnis secara fundamental. Perusahaan merasa perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi agar tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan zaman yang sangat cepat.

"Kami senantiasa meninjau bagaimana organisasi dan tenaga kerja kami harus berevolusi demi menjaga kesuksesan jangka panjang. Sebagai bagian dari transformasi yang terus berjalan, peran serta fungsi pekerjaan akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu," ungkap perwakilan SAP sebagaimana dikutip dari Channel News Asia.

Kendati demikian, manajemen SAP masih bersikap hati-hati dalam memberikan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final yang diambil terkait langkah pengurangan tenaga kerja tersebut. Pihak perusahaan juga enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan publik dan media.

Namun, laporan dari Financial Times memberikan catatan kritis bahwa rencana restrukturisasi ini bahkan kabarnya belum dibahas secara mendalam dengan perwakilan karyawan. Jika kebijakan ini tetap dilanjutkan, SAP akan bergabung dalam daftar panjang perusahaan teknologi raksasa lainnya yang melakukan efisiensi besar-besaran. Nama-nama seperti Microsoft, Oracle, dan Salesforce sebelumnya telah lebih dulu melakukan langkah serupa dengan alasan optimalisasi operasional melalui integrasi AI.

Fenomena efisiensi ini ternyata tidak hanya menyerang sektor perangkat lunak, tetapi juga merambah ke industri otomotif Jerman. Perusahaan besar seperti Volkswagen dan BMW sebelumnya telah mengumumkan pengurangan tenaga kerja akibat melemahnya permintaan pasar serta tekanan persaingan yang semakin ketat dari produsen otomotif asal China.

Sebagai catatan, SAP sebenarnya pernah melakukan restrukturisasi besar pada tahun 2024 dengan memangkas sekitar 10.000 posisi. Meski sempat terjadi penambahan jumlah karyawan kembali hingga mencapai angka 113.000 orang melalui proses rekrutmen baru, kini bayang-bayang PHK kembali menghantui ribuan pekerja akibat pergeseran strategi bisnis yang kini sangat bergantung pada teknologi AI.