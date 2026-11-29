Jabarpos.id – Kemewahan yang tak terbendung sering kali menyimpan bara dalam sekam. Sejarah kelam mencatat bagaimana sebuah kejayaan yang dibangun di atas tumpukan emas dan minyak justru berakhir dengan kehancuran akibat kemarahan rakyat. Hal inilah yang dialami oleh Kesultanan Langkat di Sumatra Timur, di mana simbol kemakmuran yang megah justru menjadi sasaran amukan massa yang haus akan keadilan sosial.

Dahulu, wilayah kekuasaan Kesultanan Langkat merupakan salah satu pusat kekayaan terbesar di Nusantara. Berbagai aset mewah seperti belasan mobil limosin, kapal pesiar pribadi, hingga istana yang menyerupai istana di Eropa menjadi pemandangan sehari-hari bagi keluarga bangsawan. Namun, kemegahan tersebut ternyata menyimpan ketimpangan yang sangat tajam antara kaum elit kesultanan dengan rakyat jelata yang hidup dalam keterbatasan.

Pundi-pundi kekayaan Langkat mulai meluap sejak ditemukannya minyak bumi di kawasan Telaga Said, Pangkalan Brandan. Penemuan ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Musa, kakek dari Sultan Mahmud. Kehadiran perusahaan minyak raksasa Belanda, Royal Dutch Petroleum, membuat pendapatan kesultanan melonjak drastis. Selain minyak, sektor perkebunan tembakau dan hasil hutan turut menyumbang pemasukan yang luar biasa besar bagi kas kesultanan.

Memasuki masa Sultan Mahmud, gaya hidup keluarga kerajaan mencapai puncaknya. Berdasarkan catatan sejarah, Sultan Mahmud dikenal sebagai sultan terkaya di seluruh Sumatra Timur. Pada tahun 1931 saja, pendapatan pribadi dari royalti minyak mencapai angka yang fantastis, yakni 472.094 gulden. Angka ini jauh melampaui pendapatan sultan-sultan dari wilayah Deli maupun Serdang.

Namun, gaya hidup yang sangat kebarat-baratan—mulai dari cara berpakaian hingga budaya makan yang mengadopsi gaya hidup Belanda—justru menciptakan jarak sosial yang lebar. Rakyat yang melihat kemewahan tersebut merasa terasing di tanah mereka sendiri. Kesenjangan ini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Puncaknya terjadi pada tahun 1946 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Sosial Sumatra Timur. Ketegangan sosial yang telah lama terpendam akhirnya pecah. Massa yang geram dengan ketimpangan tersebut menyerbu Istana Darussalam, tempat tinggal Sultan Mahmud. Istana yang megah itu mengalami kerusakan parah akibat penjarahan dan perusakan.

Dalam peristiwa berdarah tersebut, sejumlah anggota keluarga bangsawan ditangkap dan menjadi korban kekerasan. Harta benda yang selama ini dipamerkan sebagai simbol kejayaan justru habis dijarah oleh massa. Peristiwa ini menandai runtuhnya dominasi tradisional kesultanan di tengah arus revolusi pasca-kemerdekaan Indonesia.

Sultan Mahmud sendiri wafat pada tahun 1948, tak lama setelah kerusuhan tersebut. Kematiannya sekaligus menandai berakhirnya era keemasan Kesultanan Langkat. Sejarah ini menjadi pengingat pahit bahwa kemewahan yang tidak dibarengi dengan empati sosial dapat memicu kehancuran yang sangat cepat.