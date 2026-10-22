Lompatan Besar Literasi Keuangan Indonesia

Jabarpos.id – Kabar menggembirakan datang dari sektor keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis data terbaru yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat literasi keuangan di Indonesia kini telah menembus angka 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan melonjak tajam hingga melampaui 93 persen.

Pencapaian ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa capaian tersebut telah melampaui target yang sebelumnya ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi erat antara berbagai instansi pemerintah.

Dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang digelar di JIEXPO Convention Centre pada 22 Oktober 2026, Friderica menjelaskan bahwa data ini dihimpun melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Survei tersebut merupakan hasil kerja sama strategis antara OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Ini adalah hasil kerja sama yang sangat solid antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, hingga pemerintah daerah di seluruh penjuru tanah air," ujar sosok yang akrab disapa Kiki tersebut.

Kiki memaparkan bahwa keberhasilan ini didorong oleh berbagai program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akar rumput. Salah satu program yang paling berdampak adalah inisiatif "Kredit Melawan Rentenir". Program ini dirancang untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal yang mencekik. Hingga saat ini, nilai penyaluran kredit melalui program tersebut telah mencapai angka fantastis, yakni Rp64 triliun.

Selain itu, OJK juga fokus pada pembiayaan sektor prioritas yang menyentuh nilai Rp54 triliun. Menariknya, upaya edukasi keuangan juga telah menyasar generasi muda melalui program "1 Rekening 1 Pelajar". Melalui program ini, OJK bekerja sama dengan berbagai bank nasional dan bank daerah untuk mendorong anak-anak membuka rekening simpanan dengan modal yang sangat terjangkau, yakni hanya Rp5.000.

"Kami turun langsung ke sekolah-sekolah rakyat untuk memberikan edukasi sejak dini. Tujuannya agar anak-anak kita terbiasa mengelola keuangan dengan bijak," tambah Kiki.

Data menunjukkan bahwa dari periode Agustus hingga Oktober 2026 saja, penyaluran kredit telah menjangkau 2,1 juta debitur dengan total nilai mencapai Rp53 triliun. Akselerasi ini didukung penuh oleh 350 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), mulai dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perekonomian Rakyat (BPR), hingga berbagai lembaga pembiayaan lainnya.

Menatap masa depan, OJK berencana membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hak setiap warga negara dalam meningkatkan taraf hidup melalui akses keuangan yang sehat dapat terjamin secara berkelanjutan. Melalui penguatan literasi dan inklusi ini, diharapkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia dapat tumbuh lebih merata dan tangguh.