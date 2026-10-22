Raksasa Dana Negara Norwegia Rugi Triliunan

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Endang Wulansari

22 Oktober 2026, 18:04 WIB

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Jabarpos.id – Dunia keuangan global dikejutkan oleh kabar mengejutkan dari Norwegia. Lembaga pengelola dana kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Norwegia, yang menyandang predikat sebagai yang terbesar di dunia, dilaporkan mengalami kerugian investasi yang sangat fantastis. Berdasarkan laporan terbaru, dana tersebut mencatatkan defisit hingga mencapai angka US$ 30 miliar atau setara dengan ratusan triliun rupiah pada kuartal ketiga tahun ini.

Fenomena ini menjadi sorotan tajam para pelaku pasar internasional karena skala dana yang dikelola sangat masif. Norges Bank Investment Management (NBIM), institusi yang bertanggung jawab mengelola aset tersebut, mengungkapkan bahwa kerugian tersebut merupakan hasil dari perhitungan akuntansi selama periode berjalan. Secara spesifik, nilai kerugian tercatat sebesar 278 miliar kroner Norwegia, yang jika dikonversikan ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat, mencapai angka sekitar US$ 29,7 miliar.

Raksasa Dana Negara Norwegia Rugi Triliunan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Melansir laporan dari CNBC International, kerugian besar ini bukan tanpa alasan. Kondisi pasar keuangan global yang sedang tidak menentu menjadi pemicu utama. Gejolak hebat terjadi pada pasar obligasi global yang dipicu oleh tren kenaikan suku bunga secara agresif di berbagai belahan dunia. Kenaikan suku bunga ini memberikan tekanan hebat pada imbal hasil investasi, terutama pada instrumen-instrumen pendapatan tetap (fixed income).

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Secara teknis, NBIM mengelola portofolio investasi dengan nilai aset yang sangat luar biasa, yakni menembus angka US$ 2,3 triliun. Struktur portofolio mereka menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada instrumen obligasi. Sekitar 70 persen dari total portofolio pendapatan tetap milik negara Norwegia dialokasikan ke dalam obligasi pemerintah. Sementara itu, sisa porsinya ditempatkan pada surat utang korporasi atau obligasi perusahaan.

Masalah muncul ketika kebijakan moneter global mulai memperketat suku bunga. Dalam mekanisme pasar keuangan, kenaikan suku bunga memiliki korelasi negatif dengan harga obligasi. Ketika suku bunga naik, harga obligasi yang sudah beredar di pasar cenderung mengalami penurunan. Hal inilah yang kemudian menghantam portofolio pendapatan tetap milik Norwegia dan memicu kerugian akuntansi yang sangat dalam.

Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi para manajer investasi di seluruh dunia mengenai risiko volatilitas pasar obligasi. Kerugian yang dialami oleh pengelola dana terbesar di dunia ini membuktikan bahwa bahkan dengan diversifikasi yang luas sekalipun, perubahan kebijakan suku bunga global tetap mampu mengguncang stabilitas aset berskala raksasa. Para ahli kini tengah memantau bagaimana langkah NBIM selanjutnya untuk memitigasi risiko serupa di masa mendatang, mengingat besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pergerakan dana tersebut terhadap stabilitas keuangan global.

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