Strategi Mandiri Amankan Kredit Jhonlin

Author Image

Endang Wulansari

27 Oktober 2026, 00:04 WIB

Share

Jabarpos.id – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) akhirnya buka suara terkait detail pemberian fasilitas kredit jumbo kepada PT Jhonlin Baratama. Langkah strategis perbankan pelat merah ini menjadi sorotan publik, terutama mengenai penggunaan saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) sebagai jaminan tambahan dalam transaksi tersebut.

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia pada Senin (26/10/2026), Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menjelaskan bahwa plafon total fasilitas kredit yang dialokasikan untuk Jhonlin Baratama mencapai angka fantastis, yakni Rp40 triliun. Hingga saat ini, dana yang telah terserap atau digunakan oleh debitur tercatat sebesar Rp17 triliun.

Strategi Mandiri Amankan Kredit Jhonlin
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Adhika memaparkan bahwa suntikan dana tersebut dialokasikan untuk mendukung ekspansi besar-besaran Grup Usaha Jhonlin, khususnya di sektor industri batu bara beserta sektor penunjang lainnya. Dana ini akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure) serta memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional kelompok usaha tersebut.

Also Read

Strategi Baru WIKA Lepas Saham Anak Usaha

Modus Nekat Penyelundupan Emas di Bandara RI

Nasib Baru Teguk Usai Kendali Berpindah

Aturan Baru BUMN Larang Golf dan Patwal

Target SBN 2026 Tetap Stabil

Dalam mengambil keputusan kredit sebesar itu, Bank Mandiri menegaskan telah melakukan analisis mendalam. Bank tidak hanya melihat prospek bisnis, tetapi juga menakar kinerja keuangan dan kemampuan bayar debitur secara ketat. Salah satu poin krusial adalah kemampuan pendanaan mandiri (self-financing) dari pihak Jhonlin Group untuk memastikan kelancaran kewajiban mereka.

Menariknya, untuk mengukur kapasitas pembayaran kembali (repayment capacity), Bank Mandiri hanya mengandalkan arus kas dari lini bisnis batu bara milik Jhonlin Group yang sudah berjalan. Sumber utama pelunasan akan berasal dari hasil operasional perusahaan serta dividen dari anak-anak perusahaan yang terkait.

"Bank menilai bahwa debitur memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban," ungkap Adhika dalam pernyataan resminya.

Guna memitigasi risiko fluktuasi pasar, Bank Mandiri juga melakukan pengujian sensitivitas. Analisis ini mencakup simulasi jika terjadi perubahan harga batu bara dunia maupun penurunan tingkat produksi pada grup usaha debitur. Hal ini dilakukan agar bank tetap aman meski kondisi pasar komoditas sedang tidak menentu.

Terkait penggunaan saham JARR dan PGUN sebagai agunan, Mandiri menegaskan bahwa posisi saham tersebut hanyalah sebagai sumber pelunasan sekunder atau second way out. Artinya, bank tidak hanya bergantung pada nilai saham tersebut, melainkan tetap mengutamakan arus kas utama dari bisnis batu bara.

Untuk menjaga keamanan, Bank Mandiri menerapkan prinsip konservatif dalam menilai saham tersebut sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, rasio kecukupan agunan (collateral coverage ratio) dijaga pada level 150%, dengan perhitungan menggunakan harga terendah intraday saham JARR dan PGUN dalam periode satu bulan terakhir.

Lebih lanjut, bank telah menyiapkan mekanisme pengamanan tambahan. Jika nilai agunan turun di bawah ketentuan yang disepakati, debitur diwajibkan melakukan top-up atau penambahan agunan, atau melakukan penurunan saldo pinjaman (outstanding) guna menjaga profil risiko bank tetap terjaga.

Related Post

Strategi Baru WIKA Lepas Saham Anak Usaha

Strategi Baru WIKA Lepas Saham Anak Usaha

Okt. 27, 2026

<strong>Jabarpos.id – Raksasa konstruksi negara, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, tengah melakukan langkah strategis besar dalam upaya memperkuat struktur internal perusahaan. Dalam upaya

Modus Nekat Penyelundupan Emas di Bandara RI

Modus Nekat Penyelundupan Emas di Bandara RI

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – Aksi penyelundupan komoditas berharga tinggi kembali menjadi sorotan tajam setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar jaringan perdagangan emas ilegal

Nasib Baru Teguk Usai Kendali Berpindah

Nasib Baru Teguk Usai Kendali Berpindah

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – Kabar baik datang dari emiten sektor minuman, PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. (TGUK). Perusahaan yang menaungi gerai minuman populer "Teguk" ini secara resmi

Aturan Baru BUMN Larang Golf dan Patwal

Aturan Baru BUMN Larang Golf dan Patwal

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) secara resmi memulai langkah besar dalam melakukan transformasi fundamental di lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Target SBN 2026 Tetap Stabil

Target SBN 2026 Tetap Stabil

Okt. 26, 2026

Jabarpos.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal melalui pengelolaan utang yang terukur. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memastikan bahwa rencana penerbitan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com