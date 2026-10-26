Nasib Baru Teguk Usai Kendali Berpindah

Author Image

Endang Wulansari

27 Oktober 2026, 02:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Kabar baik datang dari emiten sektor minuman, PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. (TGUK). Perusahaan yang menaungi gerai minuman populer "Teguk" ini secara resmi telah keluar dari daftar pantauan khusus Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini menandai babak baru bagi perusahaan setelah terjadi perubahan struktur kepemilikan yang cukup signifikan di level pemegang saham pengendali.

Berdasarkan keterbukaan informasi terbaru, status TGUK kini telah bergeser dari papan pemantauan khusus ke papan pengembangan. Perubahan status ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada tanggal 27 Oktober 2026. Keputusan BEI ini menjadi angin segar bagi emiten tersebut, mengingat sebelumnya TGUK sempat masuk dalam pengawasan ketat karena memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh bursa.

Nasib Baru Teguk Usai Kendali Berpindah
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Transformasi besar di tubuh TGUK ini dipicu oleh masuknya investor asing sebagai pemegang saham pengendali baru. Melalui transaksi yang dilakukan pada awal Oktober 2026, Visionary Capital Global Pte. Ltd. resmi mengambil alih kendali perusahaan. Investor asal luar negeri ini menyuntikkan dana sebesar Rp40,6 miliar untuk membeli sebanyak 2,03 miliar saham milik perseroan.

Also Read

Strategi Baru WIKA Lepas Saham Anak Usaha

Modus Nekat Penyelundupan Emas di Bandara RI

Aturan Baru BUMN Larang Golf dan Patwal

Strategi Mandiri Amankan Kredit Jhonlin

Target SBN 2026 Tetap Stabil

Transaksi jumbo ini dilakukan pada harga Rp20 per saham. Berdasarkan dokumen Conditional Share Purchase Agreement (CSPA), pembelian saham tersebut dilakukan dengan tujuan investasi langsung (direct investment). Dengan masuknya Visionary Capital Global Pte. Ltd., peta kekuatan di dalam perusahaan berubah drastis. Jika sebelumnya investor asing ini tidak memiliki saham sama sekali, kini mereka memegang 2.030.032.377 saham atau setara dengan 56,84% hak suara di TGUK.

Perubahan kendali ini juga berdampak pada pemegang saham lama, yakni PT Dinasti Kreatif Indonesia. Perusahaan tersebut telah melepas sebagian besar kepemilikannya dengan menjual 2.030.032.377 saham biasa di harga yang sama, yakni Rp20 per saham. Akibat aksi korporasi ini, porsi kepemilikan PT Dinasti Kreatif Indonesia menyusut tajam, dari semula menguasai 69,33% hak suara menjadi hanya 12,49% atau sebanyak 446.217.623 saham.

Meskipun terjadi perpindahan tangan yang masif, Visionary Capital Global Pte. Ltd. telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan kendali atas perseroan di masa mendatang. Masuknya modal asing ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan TGUK dan memberikan dorongan bagi ekspansi gerai minuman mereka di pasar yang lebih luas.

Keluar dari papan pemantauan khusus menjadi sinyal positif bagi para investor bahwa kondisi fundamental atau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi bursa telah membaik. Kini, publik akan menantikan bagaimana strategi manajemen di bawah kendali investor asing tersebut dalam meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal Indonesia.

Related Post

Strategi Baru WIKA Lepas Saham Anak Usaha

Strategi Baru WIKA Lepas Saham Anak Usaha

Okt. 27, 2026

<strong>Jabarpos.id – Raksasa konstruksi negara, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, tengah melakukan langkah strategis besar dalam upaya memperkuat struktur internal perusahaan. Dalam upaya

Modus Nekat Penyelundupan Emas di Bandara RI

Modus Nekat Penyelundupan Emas di Bandara RI

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – Aksi penyelundupan komoditas berharga tinggi kembali menjadi sorotan tajam setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar jaringan perdagangan emas ilegal

Aturan Baru BUMN Larang Golf dan Patwal

Aturan Baru BUMN Larang Golf dan Patwal

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) secara resmi memulai langkah besar dalam melakukan transformasi fundamental di lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Strategi Mandiri Amankan Kredit Jhonlin

Strategi Mandiri Amankan Kredit Jhonlin

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) akhirnya buka suara terkait detail pemberian fasilitas kredit jumbo kepada PT Jhonlin Baratama. Langkah strategis perbankan pelat

Target SBN 2026 Tetap Stabil

Target SBN 2026 Tetap Stabil

Okt. 26, 2026

Jabarpos.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal melalui pengelolaan utang yang terukur. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memastikan bahwa rencana penerbitan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com