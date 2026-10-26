Edwin Soeryadjaya Borong Saham Saratoga

Author Image

Endang Wulansari

27 Oktober 2026, 04:31 WIB

Share

<strong>Jabarpos.id – Langkah strategis kembali diambil oleh salah satu tokoh penting di industri investasi tanah air, Edwin Soeryadjaya. Dewan Komisaris PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) ini dilaporkan kembali melakukan aksi korporasi dengan menambah porsi kepemilikan sahamnya di perusahaan yang ia kendalikan tersebut. Langkah ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi terhadap prospek bisnis Saratoga di masa mendatang.

Berdasarkan data keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Edwin melakukan pembelian saham secara bertahap dalam dua transaksi berbeda pada pekan terakhir Oktober. Melalui aksi borong ini, jumlah kepemilikan saham Edwin melonjak menjadi 4.892.813.190 lembar saham, atau setara dengan 36,0698% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan.

Edwin Soeryadjaya Borong Saham Saratoga
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Rincian transaksi pertama tercatat terjadi pada 22 Oktober 2024, di mana Edwin membeli sebanyak 312.300 saham SRTG dengan harga Rp1.668 per lembar. Dalam transaksi tersebut, ia menggelontorkan dana sekitar Rp520,92 juta. Tidak berhenti di situ, pada keesokan harinya, tepatnya 23 Oktober 2024, ia kembali menambah koleksi sahamnya sebanyak 399.600 lembar dengan harga Rp1.676 per saham, yang menelan biaya sebesar Rp669,73 juta. Jika ditotal, Edwin telah mengeluarkan dana sekitar Rp1,19 miliar untuk mempertebal posisinya di Saratoga.

Also Read

Strategi BSI Amankan Harga Saham

Pasar Modal RI Tetap Tangguh Meski Asing Kabur

IHSG Merosot Tajam Asing Borong Saham Ini

Bos BUMN Dilarang Pamer Kemewahan di Medsos

Strategi Indonesia Kurangi Dominasi Dolar

Aksi beli ini bukanlah yang pertama kalinya bagi sang konglomerat. Sebelumnya, pada akhir September 2024, Edwin juga tercatat telah melakukan pembelian saham dalam jumlah yang signifikan. Hal ini memperkuat indikasi bahwa manajemen inti perusahaan memiliki pandangan optimis terhadap nilai fundamental SRTG di tengah dinamika pasar modal yang fluktuatif.

Edwin Soeryadjaya sendiri merupakan sosok legendaris di dunia bisnis Indonesia. Ia telah menduduki posisi Komisaris Utama di Saratoga sejak tahun 1997 dan kembali dipercaya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk periode 2022-2025. Selain memegang kendali di Saratoga, pengaruh bisnisnya merambah ke berbagai sektor vital, mulai dari energi, infrastruktur telekomunikasi, hingga pertambangan.

Ia tercatat menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya Adaro Energy), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT Merdeka Copper Gold Tbk, hingga PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Rekam jejaknya yang dimulai dari Astra International hingga mendirikan Saratoga menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh dalam peta ekonomi nasional. Dengan bertambahnya kepemilikan saham ini, pasar kini menanti langkah strategis apa yang akan diambil Saratoga di bawah kendali para tokoh berpengalaman ini.

Related Post

Strategi BSI Amankan Harga Saham

Strategi BSI Amankan Harga Saham

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – Kondisi pasar modal yang sedang mengalami fluktuasi tinggi memicu langkah strategis dari salah satu raksasa perbankan syariah di tanah air. PT Bank Syariah

Pasar Modal RI Tetap Tangguh Meski Asing Kabur

Pasar Modal RI Tetap Tangguh Meski Asing Kabur

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – Fenomena aksi jual bersih oleh investor asing atau foreign net sell yang terus membayangi pasar saham Indonesia belakangan ini memicu kekhawatiran di kalangan

IHSG Merosot Tajam Asing Borong Saham Ini

IHSG Merosot Tajam Asing Borong Saham Ini

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia kembali menghadapi tekanan hebat pada awal pekan ini. Setelah sempat menunjukkan performa impresif dengan kenaikan signifikan sebesar 4,9% sepanjang pekan

Bos BUMN Dilarang Pamer Kemewahan di Medsos

Bos BUMN Dilarang Pamer Kemewahan di Medsos

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara secara resmi mengambil langkah tegas untuk merombak budaya kerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Strategi Indonesia Kurangi Dominasi Dolar

Strategi Indonesia Kurangi Dominasi Dolar

Okt. 27, 2026

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmen kuat untuk melepaskan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam aktivitas perdagangan internasional. Langkah strategis

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com