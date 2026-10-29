Investasi RI Tembus Rp 3900 Triliun

Jabarpos.id – Kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pasar Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Hal ini terungkap dalam pernyataan optimis Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Menurutnya, arus modal yang masuk ke tanah air bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan bukti nyata dari kepercayaan investor yang masih sangat kuat.

Dalam sebuah kesempatan di sela-sela acara Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Rosan memaparkan data yang cukup mencengangkan. Ia mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Indonesia selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan angka yang sangat signifikan. Hingga periode kuartal III-2026, total investasi yang berhasil masuk ke Indonesia telah menyentuh angka Rp 3.923,2 triliun.

Rosan menekankan bahwa angka fantastis tersebut bukanlah sekadar komitmen atau nota kesepahaman (MoU) yang belum jelas realisasinya. Ia menegaskan bahwa seluruh angka yang dipaparkan merupakan dana yang benar-benar telah dikucurkan dan dibelanjakan di dalam negeri.

"Realisasi investasi yang kita catatkan adalah angka investasi yang sudah dikeluarkan, yang sudah di-spending di Indonesia. Jadi bukan sifatnya MoU atau kesepakatan semata, itu sudah dicatatkan. Angka-angka ini adalah angka riil yang bisa dipertanggungjawabkan 100 persen," tegas Rosan di hadapan para pelaku usaha.

Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mengejar target ambisius yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan total investasi untuk periode 2025-2029 mencapai angka Rp 13.032,8 triliun. Melihat laju pertumbuhan saat ini, Rosan merasa sangat percaya diri bahwa target besar tersebut bukan hal yang mustahil untuk dicapai.

Jika menilik data historis, lonjakan target ini memang terlihat sangat masif. Rosan menjelaskan bahwa dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, yakni dari tahun 2014 hingga 2024, total investasi yang masuk ke Indonesia tercatat sebesar Rp 9.100 triliun. Namun, dalam lima tahun ke depan, pemerintah justru mematok target yang jauh lebih tinggi, yakni melampaui Rp 13.000 triliun.

"Ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan. Kita melihat adanya akselerasi ekonomi yang kuat melalui masuknya modal-modal besar ke berbagai sektor strategis," tambahnya.

Peningkatan investasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur ekonomi nasional, tetapi juga menjadi mesin penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat luas. Dengan realisasi yang sudah berjalan secara nyata, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi utama di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Melalui sinergi antara kebijakan pemerintah dan kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.