Jabarpos.id – Ambisi mengejar keuntungan finansial tanpa memedulikan nyawa manusia telah mencatatkan sejarah kelam dalam dunia konstruksi global. Salah satu peristiwa paling mematikan yang pernah mengguncang Korea Selatan adalah runtuhnya Sampoong Department Store, sebuah pusat perbelanjaan megah yang berubah menjadi kuburan massal dalam hitungan detik. Tragedi ini menelan korban jiwa sebanyak 502 orang, sebuah angka yang sangat mengerikan akibat kelalaian manusia yang terencana.

Peristiwa berdarah ini terjadi pada 29 Juni 1995. Berdasarkan laporan sejarah, pihak manajemen Sampoong sebenarnya sudah mencium aroma bahaya jauh sebelum bencana itu terjadi. Sejak April 1995, atau sekitar tiga bulan sebelum mal tersebut ambruk, gejala kerusakan struktur bangunan sudah mulai nampak jelas. Retakan-retakan panjang mulai muncul di bagian atap dan dinding lantai lima, menandakan bahwa fondasi bangunan sudah tidak lagi mampu menopang beban.

Namun, alih-alih melakukan tindakan darurat seperti pengosongan gedung atau perbaikan total, manajemen justru mengambil langkah yang sangat tidak etis. Mereka hanya memindahkan beberapa toko ke lantai yang lebih rendah dan membiarkan lantai lainnya tetap beroperasi demi menjaga arus transaksi tetap berjalan. Ketakutan akan kehilangan pendapatan harian mengalahkan logika keselamatan nyawa manusia.

Kondisi semakin kritis saat memasuki hari kejadian. Retakan yang semula ada di lantai lima merembet turun hingga ke lantai empat. Bukannya menutup mal secara total, manajemen hanya menutup lantai empat dan mematikan sistem pendingin ruangan (AC). Keputusan ini membuat suasana di dalam gedung menjadi sangat panas dan menyesakkan, namun mal tetap dibiarkan ramai dikunjungi warga. Ironisnya, saat situasi mulai tidak terkendali, para petinggi manajemen justru memilih menyelamatkan diri dan meninggalkan gedung, meninggalkan ribuan karyawan dan pengunjung dalam ketidaktahuan.

Sekitar pukul 17.50 waktu setempat, gemuruh hebat mulai terdengar dari dalam struktur bangunan. Suara retakan beton yang menyerupai deru kereta bawah tanah memicu kepanikan luar biasa. Dalam waktu hanya 20 detik, bangunan raksasa tersebut runtuh total dan menimbun lebih dari 1.500 orang di bawah puing-puing beton. Tim penyelamat bekerja keras di tengah reruntuhan dan akhirnya berhasil mengevakuasi 937 korban luka, namun 502 nyawa tidak dapat diselamatkan.

Investigasi mendalam mengungkap bahwa akar masalah bermula sejak tahap pembangunan pada tahun 1987. Lahan yang digunakan merupakan bekas tempat pembuangan sampah yang secara teknis tidak stabil untuk menopang gedung besar. Pemilik Sampoong, Lee Joon, bahkan dilaporkan telah memecat kontraktor awal yang menolak desainnya karena alasan keamanan, lalu menggantinya dengan kontraktor lain yang bersedia mengikuti kemauan pribadinya demi keuntungan maksimal. Akibat kelalaian fatal ini, Lee Joon dan putranya akhirnya dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tragedi kemanusiaan tersebut.