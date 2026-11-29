Jabarpos.id – Rencana besar untuk memiliki hunian pribadi melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau ingin mencicil kendaraan baru bisa seketika kandas jika nama Anda tercatat buruk dalam sistem perbankan. Salah satu penghambat utama yang sering ditemui masyarakat saat mengajukan pinjaman adalah catatan negatif pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau yang lebih populer dikenal dengan istilah BI Checking.

Memiliki riwayat kredit yang bersih adalah kunci utama agar pengajuan pinjaman, baik untuk modal usaha maupun konsumsi, dapat disetujui oleh lembaga keuangan. Namun, jangan panik jika Anda mendapati nama Anda masuk dalam daftar hitam atau memiliki skor kolektibilitas yang buruk. Kabar baiknya, catatan buruk tersebut bukanlah vonis mati yang tidak bisa diubah. Ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk memulihkan reputasi finansial Anda.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa pembaruan data dalam sistem SLIK sangat bergantung pada status kewajiban debitur. Intinya, pemulihan data hanya bisa dilakukan jika peminjam telah menuntaskan seluruh tunggakan atau telah mencapai kesepakatan penyelesaian utang sesuai dengan aturan yang berlaku di lembaga keuangan terkait.

Langkah paling mendasar dan mutlak adalah melunasi seluruh sisa utang yang masih berjalan. Tanpa adanya pelunasan, sistem tidak akan mengubah status kolektibilitas Anda. Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: jika Anda merasa sudah membayar tetapi data di SLIK masih menunjukkan tunggakan, jangan tinggal diam. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesalahan pencatatan atau keterlambatan sinkronisasi data. Dalam kondisi ini, Anda berhak melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada pihak bank atau lembaga keuangan terkait agar segera dilakukan koreksi data.

Perlu diingat bahwa proses pembaruan data di sistem OJK tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu maksimal hingga 30 hari kerja setelah pelunasan dilakukan agar status Anda berubah di sistem. Agar proses pengajuan kredit baru tidak terhambat selama masa tunggu tersebut, Anda sangat disarankan untuk meminta Surat Keterangan Lunas (SKL) dari pihak kreditur. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti otentik bahwa kewajiban Anda telah selesai, yang dapat ditunjukkan kepada bank saat proses verifikasi berlangsung.

Sebagai panduan, skor kredit atau kolektibilitas dalam SLIK terbagi menjadi lima tingkatan. Jika Anda berada pada kategori skor 3 hingga 5, Anda wajib melakukan pembersihan riwayat karena status ini dianggap bermasalah. Sebaliknya, jika Anda berada di kategori skor 1 atau 2, biasanya Anda masih memiliki peluang besar untuk mendapatkan persetujuan kredit baru.

Untuk mengetahui posisi Anda saat ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor OJK. Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri dan transparan melalui layanan iDebKu OJK di laman resmi idebku.ojk.go.id. Dengan mengetahui kondisi skor kredit sejak dini, Anda dapat mempersiapkan strategi keuangan yang lebih baik sebelum melangkah ke dunia perbankan.