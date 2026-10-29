Laba Emiten Prajogo Anjlok Drastis

Jabarpos.id – Kabar kurang sedap datang dari salah satu emiten milik konglomerat ternama Indonesia, Prajogo Pangestu. PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) melaporkan penurunan laba bersih yang cukup signifikan pada periode kuartal III tahun ini. Berdasarkan laporan keuangan terbaru yang disampaikan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan mencatatkan penurunan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 61,0 persen.

Jika menilik angka sebelumnya, laba perusahaan yang sebelumnya berada di level US$77,6 juta merosot tajam menjadi hanya US$30,0 juta hingga akhir kuartal III. Penurunan drastis ini menjadi sorotan para pelaku pasar, mengingat posisi CDIA sebagai pemain penting di sektor infrastruktur.

Manajemen perusahaan menjelaskan bahwa anjloknya angka laba tersebut bukan disebabkan oleh kegagalan operasional secara menyeluruh, melainkan karena faktor keuntungan nilai wajar. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, perusahaan sempat menikmati keuntungan nilai wajar yang sangat besar, sehingga ketika angka tersebut tidak muncul kembali di tahun ini, terjadi gap yang lebar pada laporan laba rugi.

Secara mendetail, penurunan laba ini sangat dipengaruhi oleh pos keuntungan lain-lain yang merosot tajam dari US$45,3 juta menjadi hanya US$3,4 juta. Dampak berantainya terlihat pada laba sebelum pajak yang ikut terkoreksi sebesar 47,4 persen menjadi US$44,5 juta. Selain itu, beban pajak penghasilan juga mengalami lonjakan dari US$1,15 juta menjadi US$12,3 juta.

Tekanan finansial juga datang dari sisi beban umum dan administrasi yang naik menjadi US$13,3 juta, serta beban keuangan yang melonjak hampir dua kali lipat menjadi US$40,2 juta. Meski demikian, perusahaan masih memiliki bantalan dari pendapatan keuangan yang naik menjadi US$29,8 juta dan perolehan keuntungan kurs mata uang asing yang berbalik arah menjadi untung sebesar US$12,9 juta.

Walaupun laba bersih tertekan, sisi pendapatan perusahaan sebenarnya menunjukkan tren positif. Pendapatan hingga kuartal III tumbuh 16,4 persen menjadi US$122 juta. Hal ini didorong oleh stabilitas bisnis infrastruktur perusahaan yang memiliki basis pendapatan berbasis kontrak yang kuat. Menariknya, sekitar 90 persen pendapatan perusahaan berasal dari kontrak, yang memberikan visibilitas pendapatan yang lebih terukur di masa depan.

Dalam upaya ekspansi, CDIA terus bergerak agresif. Perusahaan telah merealisasikan seluruh dana hasil IPO untuk investasi kapal dan telah menggunakan 65 persen dana untuk sektor kepelabuhanan serta penyimpanan. Beberapa proyek strategis seperti Instalasi Pengolahan Air Krenceng II dan fasilitas penyimpanan bitumen di Merak diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan baru saat mulai beroperasi secara komersial.

Manajemen optimis bahwa dengan disiplin keuangan dan diversifikasi portofolio ke sektor logistik maritim, pertambangan, hingga energi offshore, CDIA akan mampu memulihkan performa keuangannya. Dengan likuiditas yang masih kuat di angka US$747,9 juta, perusahaan tetap memiliki ruang gerak yang luas untuk mendanai proyek-proyek masa depan dan menjaga kepercayaan investor.