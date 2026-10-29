Nasib Bursa Saham RI di Mata Dunia

Jabarpos.id – Masa depan pasar modal Indonesia tengah menjadi sorotan tajam setelah munculnya evaluasi terbaru dari penyedia indeks global, MSCI. Langkah ini memicu perdebatan mengenai posisi Indonesia di kancah investasi internasional, terutama terkait potensi perubahan klasifikasi pasar dari emerging market menjadi standalone market. Menanggapi isu tersebut, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, memberikan pernyataan tegas yang menantang logika di balik penilaian tersebut.

Dalam sebuah kesempatan di pembukaan Rapimnas Kadin, perempuan yang akrab disapa Kiki ini melontarkan pertanyaan retoris mengenai layak tidaknya Indonesia disandingkan dengan negara-negara yang masuk dalam kategori standalone market. Ia merujuk pada negara-negara yang sedang mengalami krisis hebat atau ketidakstabilan ekonomi yang ekstrem.

"Apakah Indonesia itu sepadannya dengan negara-negara seperti Zimbabwe, negara-negara seperti Ukraina yang lagi perang, atau Argentina, yang kemudian inflasinya sampai dengan lebih dari 33%? Ini sesuatu yang harus kita renungkan," ujar Kiki dengan nada menekankan.

Menurut Kiki, membandingkan Indonesia dengan negara-negara yang sedang dilanda konflik perang atau inflasi gila-gilaan adalah sebuah kekeliruan. Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih berada di jalur yang tepat sebagai emerging market, sejajar dengan negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Turki, dan Filipina.

Kiki memaparkan sejumlah alasan kuat mengapa Indonesia memiliki fundamental yang jauh lebih stabil dibandingkan negara-negara yang disebutkan sebelumnya. Dari sisi ukuran pasar, kapitalisasi pasar saham di Indonesia tergolong besar dan memiliki daya tarik tinggi. Selain itu, Indonesia telah menerapkan aturan keterbukaan kepemilikan saham yang sangat transparan, yakni mulai dari porsi 1%. Angka ini jauh lebih ketat dan informatif dibandingkan pasar lain yang baru mewajibkan pengungkapan pada level 5%.

Dari sisi makroekonomi, Indonesia juga menunjukkan performa yang solid. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai sangat kompetitif, ditambah dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali di tengah ketidakpastian global.

Menanggapi gejolak pasar yang sempat terjadi pada awal tahun 2026 akibat evaluasi MSCI, OJK bersama para penyelenggara pasar modal atau self-regulatory organization (SRO) terus bergerak melakukan reformasi besar-besaran. Namun, Kiki menegaskan bahwa agenda reformasi ini bukan sekadar upaya untuk menyenangkan satu penyedia indeks global saja.

"Kita ingin melakukan reformasi supaya pasar modal kita ini semakin maju, semakin besar, tapi tangguh (resilient), transparan, efisien, adil, dan menjadi rumah bagi investasi jangka panjang maupun alternatif investasi lainnya bagi masyarakat investor kita," jelasnya.

Berdasarkan data terbaru, Indonesia sebenarnya telah menunjukkan progres yang signifikan. Pada pengumuman MSCI Juni 2026, Indonesia tercatat telah memenuhi 16 dari total 18 indikator dalam penilaian aksesibilitas pasar (market accessibility review). Hal ini membuktikan bahwa upaya peningkatan kualitas pasar modal Indonesia terus berjalan ke arah yang benar demi menarik minat investor global secara berkelanjutan.