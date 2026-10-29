Strategi Transformasi Garuda Indonesia Berhasil

Jabarpos.id – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menunjukkan tren pemulihan yang sangat menjanjikan dalam menjalankan agenda transformasi bisnisnya. Berdasarkan laporan kinerja terbaru, maskapai pembawa bendera bangsa ini berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan konsolidasi yang signifikan sebesar 13,2% secara tahunan hingga periode sembilan bulan pertama tahun 2026.

Dalam kurun waktu tersebut, Garuda Indonesia membukukan pendapatan mencapai US$2,71 miliar. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar US$316,4 juta jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor kunci, mulai dari peningkatan layanan penerbangan berjadwal, penguatan sektor bisnis non-penerbangan, hingga perbaikan kapasitas operasional yang lebih andal.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan sinyal positif bagi arah transformasi perusahaan. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memperkuat produktivitas dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di dalam ekosistem Grup Garuda.

"Keberlanjutan pertumbuhan kami memerlukan fondasi bisnis penerbangan yang kuat, namun juga harus didukung oleh kontribusi yang lebih besar dari seluruh ekosistem usaha Grup," ujar Thomas dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa peningkatan pada lini bisnis non-penerbangan menjadi bukti keberhasilan strategi diversifikasi untuk memperkuat ketahanan finansial perusahaan.

Menariknya, sektor non-penerbangan mencatatkan lonjakan yang sangat impresif, yakni tumbuh sebesar 31,3% menjadi US$322,8 juta. Pertumbuhan pesat ini ditopang oleh layanan pemeliharaan pesawat melalui GMF AeroAsia yang naik 42,4%, serta layanan agen perjalanan yang melonjak hingga 76,1%.

Meski pendapatan tumbuh, Garuda tetap menghadapi tantangan berat dari sisi biaya operasional. Volatilitas harga bahan bakar akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah menyebabkan beban bahan bakar melonjak 42,9%. Namun, manajemen berhasil mengendalikan beban operasional di luar bahan bakar agar tetap tumbuh rendah di angka 3,1%, yang menunjukkan efisiensi yang baik.

Dari sisi operasional, Garuda Indonesia Group kini memiliki 106 pesawat yang siap beroperasi, terdiri dari 64 pesawat Garuda Indonesia dan 42 pesawat Citilink. Penambahan armada ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah penumpang yang mencapai 16,7 juta orang. Selain itu, tingkat ketepatan waktu terbang atau on-time performance (OTP) juga mengalami perbaikan signifikan menjadi 92,01%.

Dengan dukungan dari Danantara sebagai pemegang saham, Garuda berkomitmen untuk terus mengoptimalkan nilai ekonomi dari setiap aset yang dimiliki. Fokus ke depan adalah memastikan setiap rute dan setiap pesawat dapat beroperasi secara lebih produktif guna mengubah kemajuan operasional ini menjadi profitabilitas yang berkelanjutan dan sehat secara finansial.