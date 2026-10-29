Strategi Baru Vietnam Kuasai Sektor Perbankan

Jabarpos.id – Pemerintah Vietnam baru saja mengambil langkah berani dalam memperkuat kendali ekonomi nasionalnya. Melalui kebijakan restrukturisasi modal yang ambisius, negara tetangga Indonesia ini menetapkan aturan baru yang mewajibkan negara untuk memegang kendali minimal 65 persen saham pada sejumlah bank besar milik pemerintah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari agenda strategis jangka panjang untuk memastikan sektor-sektor vital tetap berada di bawah pengawasan ketat negara.

Rencana besar ini merupakan bagian dari program restrukturisasi modal negara untuk periode 2026-2030. Berdasarkan laporan yang dihimpun, kebijakan ini tidak hanya menyasar sektor perbankan, tetapi juga mencakup 21 perusahaan milik negara maupun perusahaan yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kendali atas sektor strategis tetap terjaga di tengah dinamika pasar global.

Dalam sektor keuangan, tiga raksasa perbankan Vietnam menjadi target utama dari aturan ambang batas kepemilikan ini. Ketiga bank tersebut adalah Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Vietcombank, dan VietinBank. Saat ini, posisi kepemilikan negara pada BIDV berada di angka 76,73 persen dan Vietcombank sebesar 74,80 persen, yang berarti keduanya sudah melampaui batas minimum yang ditetapkan. Namun, perhatian tertuju pada VietinBank yang kepemilikan negaranya saat ini berada di angka 64,46 persen, sedikit di bawah target minimal 65 persen.

Meski target telah ditetapkan, pemerintah Vietnam belum merinci secara teknis bagaimana cara mencapai angka tersebut. Belum ada kepastian apakah pemerintah akan melakukan suntikan modal baru, melakukan penempatan saham, atau melalui mekanisme lainnya. Menariknya, dalam daftar tersebut, Agribank menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang akan tetap dimiliki sepenuhnya oleh negara dengan kepemilikan 100 persen hingga tahun 2030 mendatang.

Tidak hanya di sektor keuangan, dominasi negara juga akan diperkuat di sektor energi dan infrastruktur. Vietnam berencana mempertahankan kepemilikan penuh sebesar 100 persen pada Vietnam Electricity (EVN), PetroVietnam (perusahaan energi nasional), serta Vietnam Expressway Corporation (VEC) yang mengelola jaringan jalan tol.

Langkah mengejutkan justru terlihat pada sektor penerbangan. Pemerintah Vietnam berencana melakukan peningkatan kepemilikan secara masif pada maskapai nasional mereka, Vietnam Airlines. Dari posisi saat ini yang hanya sebesar 39,29 persen, pemerintah menargetkan kepemilikan langsung melonjak hingga 86,42 persen pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan keinginan kuat negara untuk mengamankan jalur transportasi udara nasional.

Di sisi lain, terdapat kebijakan pengurangan kepemilikan pada sektor lain, seperti Vietnam Rubber Group, di mana negara akan menurunkan porsi sahamnya menjadi 75 persen dari sebelumnya 96,77 persen. Meski demikian, kendali mayoritas tetap berada di tangan pemerintah. Hingga akhir 2025, Vietnam tercatat memiliki 695 perusahaan milik negara, di mana hampir 500 di antaranya masih sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Kebijakan ini mencerminkan model ekonomi yang sangat menekankan peran negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.