Kredit Perbankan Tembus Rekor Tertinggi 10 Tahun

Author Image

Endang Wulansari

30 Oktober 2026, 00:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Sektor perbankan Indonesia tengah menunjukkan performa yang sangat impresif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit perbankan nasional berhasil mencetak rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pencapaian ini menjadi sinyal positif bahwa fungsi intermediasi perbankan masih berjalan sangat kuat dalam menggerakkan roda ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit sempat menyentuh angka 13,6 persen sebelum akhirnya sedikit melandai di posisi 13,2 persen. Meski terjadi sedikit penurunan laju pertumbuhan, angka tersebut tetap dianggap sangat solid dan menunjukkan kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha terhadap stabilitas sistem keuangan domestik.

Kredit Perbankan Tembus Rekor Tertinggi 10 Tahun
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam keterangannya pada pembukaan Rapimnas Kadin, perempuan yang akrab disapa Kiki ini memaparkan bahwa penguatan kredit ini tidak hanya terjadi pada satu kelompok saja. Fenomena pertumbuhan ini merata di seluruh lini perbankan, mulai dari bank milik negara (BUMN) hingga bank swasta nasional. Saat ini, total akumulasi kredit perbankan telah melampaui angka fantastis, yakni lebih dari Rp9.200 triliun.

Also Read

Strategi Bakrie Brothers Melejitkan Pendapatan

Laba Mitratel Meroket di Tengah Ekspansi Digital

Siapa Raja Asuransi di Indonesia Saat Ini

Masa Depan Cerah Ekosistem Emas Indonesia

Strategi Transformasi KB Bank Sukses

Kondisi ini juga didukung oleh ketersediaan likuiditas yang melimpah. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan terus menunjukkan tren pertumbuhan dua digit, dengan total mencapai Rp10.492 triliun. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan tetap tinggi.

Jika menilik dari sisi kesehatan industri, perbankan Indonesia berada dalam posisi yang sangat aman. Rasio permodalan tercatat kuat di level 24,3 persen. Selain itu, kualitas aset juga terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang berada di angka rendah, yakni 2,07 persen. Ketahanan ini menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

Secara lebih mendalam, pertumbuhan kredit ini didorong oleh sektor korporasi yang melonjak tajam sebesar 21,03 persen. Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sempat mengalami masa sulit di awal tahun, kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan positif sebesar 2,68 persen.

Sektor investasi juga menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan mencapai 23 persen secara tahunan (year on year). Sementara itu, kredit modal kerja turut menyumbang kenaikan sebesar 11,89 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha mulai kembali aktif melakukan ekspansi dan memperkuat operasional bisnis mereka.

Kiki menekankan bahwa pencapaian ini merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri. Di tengah situasi global yang penuh tantangan dan penuh ketidakpastian, sektor jasa keuangan Indonesia terbukti mampu menjadi bantalan ekonomi yang tangguh dan terus konsisten menopang pertumbuhan industri di dalam negeri.

Related Post

Strategi Bakrie Brothers Melejitkan Pendapatan

Strategi Bakrie Brothers Melejitkan Pendapatan

Okt. 31, 2026

Jabarpos.id – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) menunjukkan performa yang cukup kontras dalam laporan keuangan kuartal III tahun 2026. Di satu sisi, perusahaan di

Laba Mitratel Meroket di Tengah Ekspansi Digital

Laba Mitratel Meroket di Tengah Ekspansi Digital

Okt. 31, 2026

Jabarpos.id – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), yang merupakan anak perusahaan dari raksasa telekomunikasi Telkom, kembali menunjukkan taringnya di pasar modal. Perusahaan penyedia infrastruktur menara

Siapa Raja Asuransi di Indonesia Saat Ini

Siapa Raja Asuransi di Indonesia Saat Ini

Okt. 31, 2026

Jabarpos.id – Industri perasuransian di tanah air menunjukkan taringnya dengan performa yang tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh

Masa Depan Cerah Ekosistem Emas Indonesia

Masa Depan Cerah Ekosistem Emas Indonesia

Okt. 31, 2026

Jabarpos.id – Selama ini, masyarakat Indonesia cenderung melihat emas hanya dari satu sisi konvensional. Logam mulia ini identik dengan perhiasan cantik untuk investasi jangka panjang

Strategi Transformasi KB Bank Sukses

Strategi Transformasi KB Bank Sukses

Okt. 30, 2026

Jabarpos.id – PT Bank KB Indonesia Tbk atau yang lebih dikenal dengan KB Bank, menunjukkan tren positif dalam upaya memperkuat fondasi bisnisnya. Di tengah ketatnya

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com