Kredit Perbankan Tembus Rekor Tertinggi 10 Tahun

Jabarpos.id – Sektor perbankan Indonesia tengah menunjukkan performa yang sangat impresif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit perbankan nasional berhasil mencetak rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pencapaian ini menjadi sinyal positif bahwa fungsi intermediasi perbankan masih berjalan sangat kuat dalam menggerakkan roda ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit sempat menyentuh angka 13,6 persen sebelum akhirnya sedikit melandai di posisi 13,2 persen. Meski terjadi sedikit penurunan laju pertumbuhan, angka tersebut tetap dianggap sangat solid dan menunjukkan kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha terhadap stabilitas sistem keuangan domestik.

Dalam keterangannya pada pembukaan Rapimnas Kadin, perempuan yang akrab disapa Kiki ini memaparkan bahwa penguatan kredit ini tidak hanya terjadi pada satu kelompok saja. Fenomena pertumbuhan ini merata di seluruh lini perbankan, mulai dari bank milik negara (BUMN) hingga bank swasta nasional. Saat ini, total akumulasi kredit perbankan telah melampaui angka fantastis, yakni lebih dari Rp9.200 triliun.

Kondisi ini juga didukung oleh ketersediaan likuiditas yang melimpah. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan terus menunjukkan tren pertumbuhan dua digit, dengan total mencapai Rp10.492 triliun. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan tetap tinggi.

Jika menilik dari sisi kesehatan industri, perbankan Indonesia berada dalam posisi yang sangat aman. Rasio permodalan tercatat kuat di level 24,3 persen. Selain itu, kualitas aset juga terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang berada di angka rendah, yakni 2,07 persen. Ketahanan ini menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

Secara lebih mendalam, pertumbuhan kredit ini didorong oleh sektor korporasi yang melonjak tajam sebesar 21,03 persen. Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sempat mengalami masa sulit di awal tahun, kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan positif sebesar 2,68 persen.

Sektor investasi juga menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan mencapai 23 persen secara tahunan (year on year). Sementara itu, kredit modal kerja turut menyumbang kenaikan sebesar 11,89 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha mulai kembali aktif melakukan ekspansi dan memperkuat operasional bisnis mereka.

Kiki menekankan bahwa pencapaian ini merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri. Di tengah situasi global yang penuh tantangan dan penuh ketidakpastian, sektor jasa keuangan Indonesia terbukti mampu menjadi bantalan ekonomi yang tangguh dan terus konsisten menopang pertumbuhan industri di dalam negeri.