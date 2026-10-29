Guncangan di Eropa Christine Lagarde Mundur

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Endang Wulansari

30 Oktober 2026, 02:04 WIB

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Jabarpos.id – Dunia keuangan global dikejutkan oleh kabar mengejutkan yang datang langsung dari jantung ekonomi Eropa. Christine Lagarde, sosok berpengaruh yang selama ini memegang kendali sebagai Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), secara resmi mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri dari jabatan strategis tersebut. Keputusan ini menandai berakhirnya sebuah era kepemimpinan penting di lembaga yang menjadi penentu kebijakan moneter di kawasan Euro.

Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (29/10/2026), Bank Sentral Eropa mengonfirmasi bahwa pengunduran diri Lagarde telah disampaikan secara formal. Langkah ini menjadi sorotan tajam para pelaku pasar global, mengingat peran krusial ECB dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi pasar yang dinamis.

Guncangan di Eropa Christine Lagarde Mundur
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan informasi yang dihimpun, masa jabatan Lagarde akan resmi berakhir pada 7 Februari 2027. Jika merujuk pada jadwal seharusnya, masa kepemimpinan Lagarde sebenarnya baru akan berakhir pada Oktober 2027. Artinya, ia memutuskan untuk meninggalkan kursinya beberapa bulan lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

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"Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, hari ini telah menginformasikan kepada Dewan Gubernur dan Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, bahwa beliau akan mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 7 Februari 2027," tulis pernyataan resmi yang dikutip dari laporan internasional.

Pengumuman besar ini muncul di momentum yang sangat krusial. Kabar mundurnya Lagarde disampaikan tepat sebelum konferensi pers mengenai keputusan suku bunga terbaru ECB dijadwalkan berlangsung. Pertemuan tersebut dijadwalkan mulai pukul 14.00 waktu Frankfurt, Jerman, yang selalu menjadi momen yang paling dinantikan oleh para investor dan bankir di seluruh dunia untuk melihat arah kebijakan moneter Eropa ke depan.

Lagarde telah memimpin ECB sejak Juli 2019. Selama masa jabatannya, ia telah melewati berbagai tantangan ekonomi yang luar biasa, mulai dari ketidakpastian perdagangan global hingga upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kepemimpinannya dianggap sebagai salah satu yang paling menantang dalam sejarah ECB, di mana ia harus menyeimbangkan antara pengendalian inflasi dan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di zona Euro.

Kini, dengan pengumuman ini, fokus dunia kini beralih pada siapa yang akan menggantikan posisi Lagarde. Proses transisi kepemimpinan di ECB akan menjadi perhatian utama para analis ekonomi, karena kebijakan suku bunga yang akan diambil oleh penerusnya akan sangat menentukan stabilitas mata uang Euro dan arah ekonomi benua biru tersebut di masa mendatang. Pasar kini tengah bersiap menghadapi era baru di bawah kepemimpinan yang berbeda di Frankfurt.

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