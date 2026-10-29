Investor Global Kecewa Nasib Pasar Saham RI

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Endang Wulansari

30 Oktober 2026, 02:31 WIB

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Jabarpos.id – Dunia investasi global tengah menyoroti kebijakan terbaru dari MSCI terkait status pasar saham Indonesia. Keputusan lembaga indeks global tersebut untuk meninjau penurunan kasta pasar modal Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market memicu gelombang kekecewaan dari para pemain besar di sektor keuangan internasional.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan pandangan para investor besar dunia. Menurutnya, para investor global justru melihat Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi yang paling menjanjikan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Mereka menilai potensi ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh seharusnya menjadi alasan kuat untuk mempertahankan status pasar kita.

Investor Global Kecewa Nasib Pasar Saham RI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Destry membeberkan curhatan salah satu bos bank asing yang merasa sangat menyayangkan langkah MSCI. Investor tersebut mengaku sangat menyukai pasar Indonesia karena dianggap memiliki fundamental yang jauh lebih stabil dibandingkan pasar negara maju lainnya.

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"Beliau bilang sangat menyukai Indonesia. Pertanyaannya, sekarang mau investasi di mana lagi? Di Amerika Serikat risikonya sudah terlalu tinggi," ujar Destry saat menghadiri Rapimnas KADIN.

Destry menjelaskan bahwa kekhawatiran investor terhadap pasar Amerika Serikat dipicu oleh valuasi pasar saham mereka yang sudah melambung sangat tinggi akibat ledakan sektor teknologi. Ia mencontohkan bahwa ukuran pasar saham di Amerika saat ini sudah mencapai 2,4 kali lipat dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Kondisi ini menciptakan ketakutan akan adanya gelembung ekonomi (bubble) di sektor teknologi yang harganya terus meroket tanpa kepastian titik jenuhnya.

Tak hanya Amerika, kawasan Eropa juga dipandang tidak menarik bagi para investor saat ini. Destry menyebutkan bahwa kondisi ekonomi di Eropa sedang tidak kondusif akibat masalah utang yang menumpuk. Rasio utang yang sangat tinggi serta defisit anggaran yang lebar membuat para investor ragu untuk menanamkan modalnya di sana.

Meski dihantam kabar kurang sedap dari MSCI, Destry menegaskan bahwa otoritas keuangan Indonesia tidak tinggal diam. Ia mengapresiasi langkah cepat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga kepercayaan pasar. Selain itu, Bank Indonesia juga terus berkoordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk meredam dampak negatif dari pengumuman tersebut.

"Kami di KSSK sudah melakukan rapat koordinasi untuk menenangkan para investor global. Padahal, secara fundamental, kondisi ekonomi kita sebenarnya sangat baik," tegasnya.

Wacana penurunan kasta pasar saham ini memang sempat memberikan tekanan instan pada nilai tukar rupiah. Arus modal asing yang keluar secara mendadak sempat membuat rupiah tertekan hingga bergerak di atas level Rp18.100 per dolar AS. Namun, berdasarkan data terbaru, rupiah menunjukkan tanda-tanda penguatan tipis di tengah upaya stabilisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral.

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