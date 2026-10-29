Singapura Panggil Bos Sawit RI

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Endang Wulansari

30 Oktober 2026, 04:04 WIB

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Jabarpos.id – Langkah tegas diambil oleh Pemerintah Singapura terkait isu lingkungan yang selama ini menjadi perhatian lintas negara. Pihak otoritas Singapura dilaporkan telah memanggil 10 eksekutif senior dari berbagai perusahaan kelapa sawit besar yang diduga memiliki keterkaitan dengan fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Menanggapi dinamika tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memberikan pernyataan resmi. Rosan menegaskan bahwa pemanggilan terhadap para pimpinan perusahaan tersebut tidak akan menggoyahkan komitmen investasi Singapura di tanah air.

Singapura Panggil Bos Sawit RI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Rosan, langkah yang diambil oleh pemerintah Singapura sebenarnya dapat dilihat dari sisi positif. Ia menilai, tindakan tersebut menunjukkan adanya kesamaan kepentingan antara kedua negara, yakni untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan secara tuntas agar tidak terus berulang.

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"Jika kita melihatnya, ini adalah hal yang positif. Kita memiliki kepentingan yang sama agar masalah kebakaran hutan dan lahan ini bisa diselesaikan dengan baik," ujar Rosan saat memberikan keterangan kepada awak media pada Kamis (29/10/2026).

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan hubungan bilateral, Rosan mengungkapkan telah melakukan pertemuan intensif dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Dalam dialog tersebut, pihak Singapura menyatakan bahwa mereka tetap membuka pintu lebar-lebar bagi arus investasi ke Indonesia. Pemerintah Indonesia pun berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan sehat bagi para pelaku usaha di kedua negara.

Di sisi lain, Singapura melakukan penyelidikan serius terkait polusi kabut asap lintas negara. Pertemuan yang melibatkan para petinggi perusahaan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Singapura, termasuk Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K. Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Agung dan Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Singapura menyampaikan ekspektasi mereka serta rencana penguatan regulasi guna menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti menyebabkan pencemaran kabut asap. Para eksekutif perusahaan yang dipanggil pun menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyelidikan ini.

Beberapa nama besar yang menjadi sorotan dalam daftar pemanggilan tersebut antara lain adalah pimpinan dari Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources (termasuk perwakilan APP), Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, hingga Sinar Mas Group.

Meskipun isu lingkungan ini menjadi perhatian serius, pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura akan semakin erat melalui komunikasi yang transparan dan kerja sama yang saling menguntungkan di masa depan.

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