GOTO Cetak Laba Tiga Kuartal Beruntun

Jabarpos.id – Raksasa teknologi Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), kembali menunjukkan taringnya di pasar modal. Perusahaan yang mengelola ekosistem layanan digital terbesar di tanah air ini berhasil mencatatkan performa keuangan yang impresif dengan membukukan laba bersih selama tiga kuartal berturut-turut.

Pada laporan keuangan kuartal III-2026, GOTO sukses mengantongi laba bersih sebesar Rp441 miliar. Pencapaian ini menjadi sinyal positif bagi para investor bahwa strategi efisiensi dan pertumbuhan bisnis yang dijalankan manajemen mulai membuahkan hasil yang nyata. Tidak hanya laba yang tumbuh, seluruh indikator kinerja utama perusahaan juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Secara keseluruhan, pendapatan bersih perusahaan melonjak 17% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, mencapai angka Rp5,6 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh nilai transaksi bruto atau Gross Transaction Value (GTV) inti yang melesat tajam sebesar 89% hingga menyentuh angka Rp194 triliun. Lonjakan transaksi ini juga dibarengi dengan perluasan basis pengguna, di mana jumlah pengguna yang bertransaksi secara tahunan (Annual Transacting Users) kini mencapai 72,5 juta orang, atau tumbuh 16% secara tahunan.

Direktur Utama GOTO, Hans Patuwo, mengungkapkan bahwa hasil positif ini diraih di tengah berbagai tantangan pasar yang dinamis dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja adalah penerapan komisi 8% pada layanan transportasi roda dua yang telah berjalan penuh selama satu kuartal ini. Meskipun ada penyesuaian kebijakan, EBITDA Grup yang disesuaikan justru mampu naik 84% secara tahunan menjadi Rp950 miliar.

Kesehatan finansial GOTO semakin terlihat dari lonjakan arus kas bebas (free cash flow) yang disesuaikan, yang mencapai Rp1,21 triliun, atau tumbuh fantastis sebesar 389% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, kontribusi dari imbalan jasa e-commerce melalui Tokopedia juga memberikan sumbangsih sebesar Rp235 miliar pada periode ini.

Melihat tren positif tersebut, manajemen GOTO mengambil langkah optimis dengan menaikkan target EBITDA yang disesuaikan untuk sepanjang tahun 2026. Target yang semula dipatok di kisaran Rp3,2-3,4 triliun, kini dinaikkan menjadi Rp3,5-3,7 triliun. Sektor fintech menjadi motor utama penggerak kenaikan target ini karena kinerjanya yang terus melampaui ekspektasi pasar. Sementara itu, sektor On-Demand Services (ODS) juga mendapatkan proyeksi target yang lebih luas sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi regulasi baru dari pemerintah.

Di sisi lain, GOTO juga melakukan langkah strategis untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Perusahaan telah mendapatkan restu untuk membatalkan 32 miliar saham tresuri, yang diperkirakan akan efektif dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Langkah ini akan meningkatkan persentase kepemilikan saham seluruh pemegang saham secara nominal. Selain itu, program buyback saham juga terus berjalan, di mana perusahaan telah menggunakan Rp985 miliar dari total anggaran yang tersedia untuk membeli kembali 36 miliar saham.