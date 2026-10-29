Strategi Baru OJK Dorong Investasi Hijau

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Endang Wulansari

30 Oktober 2026, 06:04 WIB

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Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengambil langkah besar dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui sektor keuangan. Langkah strategis ini diwujudkan dengan peluncuran Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan khusus untuk sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) untuk periode 2026-2030. Kebijakan ini menandai babak baru di mana industri keuangan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memikul tanggung jawab terhadap keberlanjutan bumi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa peta jalan ini dirancang untuk mengoptimalkan dua peran krusial yang dimiliki oleh industri PPDP. Pertama, industri ini diharapkan mampu berperan sebagai penyerap risiko (risk absorber). Dalam peran ini, perusahaan asuransi dan penjaminan diharapkan dapat memberikan proteksi terhadap berbagai risiko yang muncul dari proyek-proyek berbasis lingkungan atau ekonomi hijau.

Strategi Baru OJK Dorong Investasi Hijau
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Peran kedua adalah sebagai investor. OJK mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk lebih aktif menempatkan dana kelolaan mereka pada instrumen keuangan berkelanjutan (sustainable finance). Untuk memicu semangat para pelaku industri, OJK telah menyiapkan skema insentif yang sangat menarik.

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"Kami akan mengeluarkan peraturan yang memberikan insentif bagi perusahaan asuransi, dana pensiun, maupun penjaminan yang membeli instrumen keuangan berkelanjutan. Bentuk insentifnya berupa keringanan dalam perhitungan risk-based capital (RBC)," ujar Ogi dalam konferensi pers di Jakarta.

Dengan adanya kemudahan dalam perhitungan modal berbasis risiko ini, OJK berharap industri PPDP tidak lagi ragu untuk beralih ke produk ekonomi hijau. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan upaya mitigasi kerusakan lingkungan.

Jika menilik data tahun 2024, penempatan investasi pada instrumen hijau sebenarnya belum menjadi prioritas utama bagi industri PPDP. Saat ini, mayoritas dana masih tersimpan aman di Surat Berharga Negara (SBN). Sebagai gambaran, sektor perasuransian menempatkan sekitar Rp741,30 triliun atau 46,86% investasinya pada SBN. Sementara itu, lembaga penjaminan mengalokasikan Rp15,66 triliun (52,85%) pada SBN, dan dana pensiun menempatkan Rp136,57 triliun (36,77%) pada instrumen negara tersebut.

Urgensi transisi menuju ekonomi hijau ini bukan tanpa alasan. Perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata yang mengganggu stabilitas ekonomi global. Berdasarkan The Global Risks Report 2025, risiko cuaca ekstrem akibat perubahan iklim diprediksi akan menjadi ancaman terbesar dalam satu dekade mendatang. Bahkan, lima dari sepuluh risiko global tertinggi saat ini berkaitan erat dengan isu lingkungan.

Indonesia sendiri berada dalam posisi yang cukup rentan. Merujuk pada The World Risk Report 2024, Indonesia menempati peringkat sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia, tepat setelah Filipina. Oleh karena itu, penguatan sektor keuangan berkelanjutan menjadi kunci agar ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata.

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