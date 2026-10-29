Pasar Saham Merah IHSG Terjun Bebas

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan performa yang kurang menggembirakan di tengah fluktuasi pasar modal yang dinamis. Setelah sempat memberikan harapan dengan menguat ke zona hijau pada sesi perdagangan sebelumnya, indeks acuan pasar modal Indonesia ini justru terjun bebas ke zona merah pada penutupan perdagangan Kamis (29/10/2026). Penurunan ini terjadi cukup signifikan, yang mencerminkan adanya tekanan jual yang kuat di berbagai sektor.

Berdasarkan data penutupan pasar, IHSG berhasil ditutup pada level 5.098,06. Angka ini menunjukkan koreksi yang cukup dalam, yakni merosot sebesar 184,26 poin atau setara dengan penurunan sebesar 3,49%. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi para pelaku pasar, mengingat volatilitas yang terjadi cukup tajam dalam satu hari perdagangan saja.

Aktivitas transaksi di bursa pada hari tersebut tercatat cukup ramai. Volume perdagangan mencapai angka 217,69 juta lot dengan nilai transaksi yang menyentuh angka Rp10,13 triliun. Meskipun nilai transaksi tergolong besar, namun arah pergerakan harga lebih didominasi oleh sentimen negatif yang memicu aksi jual massal.

Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab ambruknya indeks adalah aksi keluar dari pasar oleh investor asing. Tercatat, investor asing melakukan aksi jual bersih (net foreign sell) yang cukup masif. Secara keseluruhan di seluruh pasar, investor asing melepas aset mereka dengan nilai mencapai Rp1,08 triliun. Jika menilik lebih spesifik pada pasar reguler, tekanan jual asing bahkan jauh lebih besar, yakni menyentuh angka Rp1,52 triliun.

Meskipun di pasar negosiasi dan pasar tunai terdapat sedikit aliran dana masuk berupa pembelian bersih sebesar Rp406,50 miliar, namun hal tersebut tidak cukup kuat untuk menahan laju penurunan IHSG yang sudah terlanjur tertekan di pasar reguler. Fenomena outflow atau keluarnya dana asing ini sering kali menjadi sinyal adanya ketidakpastian pasar atau perubahan strategi investasi global yang berdampak pada pasar domestik.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Stockbit, terdapat sejumlah saham yang menjadi target utama aksi jual para investor asing. Sepuluh saham ini secara kompak masuk dalam daftar antrean jual yang turut berkontribusi menekan performa IHSG secara keseluruhan. Meskipun daftar lengkap saham tersebut terus dipantau oleh para analis, tren pelepasannya menunjukkan bahwa kepercayaan investor asing terhadap beberapa emiten tertentu sedang mengalami ujian.

Para pelaku pasar kini tengah memperhatikan arah pergerakan indeks selanjutnya. Apakah penurunan ini merupakan koreksi teknis sementara atau justru awal dari tren penurunan yang lebih panjang, sangat bergantung pada stabilitas ekonomi makro dan aliran modal asing yang akan masuk kembali ke pasar modal Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Bagi para investor ritel, kewaspadaan terhadap volatilitas tinggi sangat disarankan guna meminimalisir risiko kerugian lebih lanjut.