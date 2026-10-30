Laba BRPT Merosot Tajam Apa Penyebabnya

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Endang Wulansari

30 Oktober 2026, 18:04 WIB

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Jabarpos.id – PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), perusahaan raksasa milik konglomerat Prajogo Pangestu, baru saja merilis laporan kinerja keuangan terbaru hingga kuartal III-2026. Berdasarkan data yang dihimpun, emiten ini mengalami penurunan laba bersih yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan terbaru, laba bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar US$229 juta atau setara dengan Rp4,15 triliun (asumsi kurs Rp18.147 per US$). Angka ini menunjukkan penurunan drastis sebesar 60,65% secara tahunan (year-on-year/YoY) jika dibandingkan dengan laba pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$582 juta.

Laba BRPT Merosot Tajam Apa Penyebabnya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kondisi serupa juga terlihat pada laba bersih konsolidasian perusahaan. BRPT mencatatkan laba sebesar US$616 juta atau sekitar Rp11,18 triliun (kurs Rp18.148 per dolar AS), yang berarti mengalami penyusutan sebesar 66,14% YoY dari angka US$1,82 miliar pada tahun sebelumnya.

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Menanggapi penurunan ini, Presiden Direktur Barito Pacific, Agus Pangestu, mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan masih sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global yang tidak menentu. Menurutnya, tantangan utama muncul dari sektor energi yang terus dihantam oleh ketidakpastian geopolitik serta volatilitas pasar yang masih berlangsung hingga kuartal ketiga tahun 2026 ini.

"Memasuki kuartal ketiga tahun 2026, lingkungan bisnis global masih diwarnai oleh berbagai tantangan, khususnya di sektor energi, di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar yang berkelanjutan," ujar Agus dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (30/10/2026).

Meski laba bersih mengalami penurunan tajam, BRPT sebenarnya mencatatkan pertumbuhan yang impresif dari sisi pendapatan. Pendapatan bersih konsolidasian perusahaan melonjak 56,3% YoY menjadi US$8,7 miliar hingga akhir September 2026. Lonjakan pendapatan ini didorong kuat oleh performa positif entitas anak, yakni Chandra Asri Group, yang bergerak di sektor petrokimia.

Selain sektor petrokimia, segmen energi terbarukan juga memberikan kontribusi positif dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 9,63% YoY, mencapai US$501 juta. Agus menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan kapasitas pembangkitan panas bumi melalui proyek retrofit, serta stabilitas output dari pembangkit angin.

Namun, Agus memberikan catatan penting terkait penurunan laba tersebut. Ia menjelaskan bahwa kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu (2025) memiliki basis pembanding yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena pada periode yang sama tahun lalu, perusahaan mencatatkan keuntungan besar dari pengakuan keuntungan (bargain purchase gain) atas akuisisi Aster.

"Dengan mengecualikan keuntungan yang bersifat non-berulang tersebut, perseroan tetap mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang kuat," tambah Agus.

Di sisi lain, kesehatan finansial perusahaan tetap terjaga dengan total aset mencapai US$19,58 miliar, tumbuh 12,82% YoY. Perusahaan juga menunjukkan manajemen utang yang sehat dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas berada di level 0,76x.

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