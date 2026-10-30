Emas Fisik atau Digital Mana Pilihan Terbaik

Jabarpos.id – Dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian serta tensi geopolitik yang terus memanas telah memicu fluktuasi harga komoditas emas yang cukup tajam. Memasuki tahun 2026, harga emas dunia tercatat masih bergerak sangat volatil, bahkan sempat bertahan di level fantastis yakni USD 4.000 per troy ons. Kondisi pasar yang tidak menentu ini membuat emas tetap menjadi instrumen safe haven atau aset pelindung nilai yang paling diburu oleh para investor untuk mengamankan kekayaan mereka.

Menanggapi fenomena ini, Direktur Utama IndoGold, Indra Sjuriah, mengungkapkan bahwa pergerakan harga emas di tahun 2026 memang sangat dinamis. Di pasar domestik Indonesia, harga emas fisik sempat mengalami lonjakan hingga menyentuh angka Rp 3.100.000 per gram. Namun, seiring dengan koreksi pasar, harga tersebut kini dilaporkan telah mengalami penurunan sekitar 20 persen dari titik tertingginya.

Meskipun harga mengalami pasang surut, minat masyarakat untuk berinvestasi emas tidak surut sedikit pun. Menariknya, terjadi pergeseran tren yang signifikan dalam cara masyarakat mengelola aset logam mulia ini. Jika dahulu investasi emas identik dengan kepemilikan barang fisik yang disimpan di brankas, kini tren emas digital mulai tumbuh pesat dan mampu bersaing dengan popularitas emas fisik.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh IndoGold, pertumbuhan transaksi emas menunjukkan tren positif baik pada sektor fisik maupun digital. Kendati demikian, terdapat perbedaan karakteristik yang mencolok antara kedua segmen pembeli tersebut. Investor emas fisik umumnya merupakan kelompok yang memiliki daya beli lebih besar, dengan volume pembelian yang didominasi pada pecahan 5 gram hingga 100 gram. Mereka cenderung memilih kepemilikan langsung sebagai bentuk keamanan aset yang nyata.

Di sisi lain, emas digital menjadi primadona baru bagi segmen investor yang lebih mengutamakan fleksibilitas dan keterjangkauan. Pembeli emas digital biasanya menyesuaikan nominal investasi dengan kondisi keuangan atau arus kas mereka. Keunggulan utama dari emas digital adalah kemampuannya untuk memungkinkan seseorang berinvestasi dengan nominal yang sangat kecil, sehingga siapa pun dapat mulai mencicil emas tanpa harus menunggu memiliki dana besar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendemokratisasi akses terhadap investasi emas. Masyarakat kini tidak lagi terhambat oleh modal besar untuk bisa memiliki aset berharga. Namun, di tengah gejolak pasar yang terus terjadi, para investor tetap diimbau untuk bijak dalam memilih instrumen yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan jangka panjang mereka. Apakah memilih keamanan fisik atau kemudahan digital, keduanya tetap menjadi strategi ampuh dalam menghadapi badai ekonomi global.