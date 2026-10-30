Laba Adira Finance Melonjak Drastis

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Endang Wulansari

30 Oktober 2026, 21:04 WIB

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Jabarpos.id – Tren masyarakat Indonesia dalam mengambil kredit kendaraan bermotor kembali menunjukkan geliat positif. Fenomena ini membawa angin segar bagi sektor pembiayaan nasional, salah satunya dirasakan langsung oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau yang lebih dikenal sebagai Adira Finance. Perusahaan pembiayaan terkemuka ini melaporkan lonjakan laba bersih yang sangat signifikan pada periode kuartal III-2026.

Berdasarkan laporan keuangan terbaru yang dirilis, Adira Finance berhasil membukukan laba bersih mencapai Rp1,69 triliun hingga akhir September 2026. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat tajam, mengingat sebelumnya perusahaan hanya mencatatkan laba sebesar Rp1,08 triliun. Kenaikan laba sebesar 56 persen ini menjadi sinyal kuat bahwa daya beli masyarakat terhadap aset otomotif kembali menguat.

Laba Adira Finance Melonjak Drastis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pertumbuhan laba tersebut selaras dengan peningkatan pendapatan perusahaan yang menyentuh angka Rp9,8 triliun. Jika diproyeksikan secara tahunan (year-on-year), pendapatan ini naik sekitar 9 persen. Menariknya, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, perusahaan mampu menjaga efisiensi dengan total beban yang relatif stabil di angka Rp7,6 triliun. Hal ini menunjukkan manajemen keuangan yang sangat solid dalam mengelola operasional perusahaan.

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Tidak hanya dari sisi keuntungan, kualitas aset Adira Finance juga menunjukkan tren perbaikan. Rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) gross konsolidasian berhasil ditekan menjadi 1,8% pada September 2026. Angka ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sempat berada di level 2,1%. Penurunan angka kredit macet ini menjadi indikator bahwa penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila, mengungkapkan bahwa penyaluran pembiayaan baru perusahaan tumbuh 13 persen. Hal ini dipicu oleh kondisi industri otomotif yang sedang bergairah. Sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2026, Adira Finance telah menyalurkan pembiayaan baru senilai Rp35,1 triliun. Pertumbuhan ini merata di berbagai lini, baik pada segmen otomotif maupun non-otomotif. Hingga akhir September 2026, total piutang pembiayaan yang dikelola perusahaan telah mencapai Rp65,8 triliun, naik 7 persen dari tahun sebelumnya.

Dewa menambahkan bahwa meskipun kondisi ekonomi global dan domestik masih penuh tantangan, perusahaan berkomitmen menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan kualitas kredit. Ia juga menekankan pentingnya sinergi pascamerger untuk meningkatkan produktivitas. Integrasi dengan Bank Danamon dan MUFG Group diharapkan menjadi mesin penggerak baru untuk memperkuat daya saing perusahaan di pasar pembiayaan.

Kinerja gemilang Adira Finance ini sejalan dengan data industri otomotif nasional. Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, penjualan ritel sepeda motor baru tercatat naik 10 persen menjadi 5,1 juta unit. Sementara itu, pasar mobil baru juga tidak kalah kencang dengan pertumbuhan 16 persen yang mencapai angka 676 ribu unit. Data ini mempertegas bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan baru kembali meningkat secara masif.

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