Strategi Transformasi KB Bank Sukses

Jabarpos.id – PT Bank KB Indonesia Tbk atau yang lebih dikenal dengan KB Bank, menunjukkan tren positif dalam upaya memperkuat fondasi bisnisnya. Di tengah ketatnya persaingan industri perbankan nasional, bank ini terus melaju dengan strategi transformasi yang berfokus pada optimalisasi pendapatan serta penguatan kualitas portofolio kredit.

Berdasarkan data kinerja terbaru hingga September 2026, KB Bank berhasil mencatatkan kenaikan signifikan pada pendapatan bunga bersih atau Net Interest Income (NII). Pendapatan tersebut menyentuh angka Rp926 miliar, atau melonjak sebesar 28,94% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year). Sejalan dengan kenaikan pendapatan tersebut, Net Interest Margin (NIM) bank ini juga mengalami perbaikan menjadi 1,71%, yang menandakan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan bunga.

Dari sisi penyaluran kredit, KB Bank mencatatkan pertumbuhan total kredit sebesar 3,07% (YoY) menjadi Rp45,68 triliun. Menariknya, pertumbuhan ini didorong kuat oleh sektor wholesale banking yang tumbuh pesat hingga 11%. Strategi ini merupakan bagian dari langkah selektif bank dalam memperluas jangkauan pembiayaan, khususnya dengan mempererat hubungan dengan nasabah korporasi besar, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap profil risiko debitur.

Performa aset bank juga menunjukkan angka yang solid, di mana total aset tercatat sebesar Rp82,91 triliun pada akhir September 2026. Untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas, manajemen terus mengoptimalkan pengelolaan aset produktif serta liabilitas guna memastikan struktur pendanaan tetap sehat.

Dalam hal manajemen risiko, KB Bank menunjukkan komitmen kuat pada penyehatan portofolio. Hal ini terlihat dari penurunan rasio Loan at Risk (LAR) yang kini berada di level 21,62%, sebuah angka yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Langkah ini diambil melalui penyelesaian kredit bermasalah secara berkelanjutan dan penerapan standar ketat dalam penyaluran kredit baru.

Terkait penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) KB Bank telah mencapai Rp44,58 triliun. Dari jumlah tersebut, dana murah atau Current Account and Savings Account (CASA) menyumbang sebesar Rp13,01 triliun. Untuk menghadapi persaingan likuiditas yang semakin sengit, bank terus memperkuat basis pendanaan melalui peningkatan aktivitas transaksi nasabah ritel maupun korporasi.

Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie, menegaskan bahwa lonjakan pendapatan bunga bersih merupakan indikator keberhasilan perjalanan transformasi bank. Ia menekankan bahwa pertumbuhan bisnis harus selalu berjalan beriringan dengan penguatan fundamental agar mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Meski menghadapi tantangan makroekonomi dan volatilitas nilai tukar, KB Bank tetap optimis. Dengan dukungan penuh dari KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali di bawah naungan KB Financial Group, bank berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat tata kelola perusahaan guna menjaga kepercayaan nasabah hingga akhir tahun 2026.