Masa Depan Cerah Ekosistem Emas Indonesia

Jabarpos.id – Selama ini, masyarakat Indonesia cenderung melihat emas hanya dari satu sisi konvensional. Logam mulia ini identik dengan perhiasan cantik untuk investasi jangka panjang atau sekadar cadangan devisa negara. Namun, paradigma tersebut kini mulai bergeser. Di balik kilau kuningnya, emas menyimpan potensi raksasa sebagai komponen vital dalam industri teknologi tinggi, mulai dari perangkat elektronik modern hingga bahan pendukung utama dalam produksi semikonduktor yang kian krusial bagi dunia.

Potensi besar ini bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan data terbaru dari World Gold Council, produksi emas di Indonesia diproyeksikan mampu menyentuh angka 104 ton pada tahun 2025 mendatang. Capaian yang fantastis ini akan menempatkan Indonesia dalam jajaran elit produsen emas dunia, tepatnya di peringkat ke-10 global. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dalam rantai pasok logam mulia dunia.

Selain dari sisi produksi, permintaan emas global juga tengah mengalami lonjakan yang signifikan. Tren investasi menjadi motor penggerak utama. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kepemilikan emas pada Exchange-Traded Fund (ETF) emas global yang mencatatkan performa terkuat selama dua tahun berturut-turut. Tak hanya itu, minat masyarakat terhadap pembelian emas batangan dan koin juga melonjak drastis hingga mencapai level tertinggi dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

Menyikapi peluang emas ini, pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah bergerak cepat. Target utamanya adalah memastikan seluruh bahan baku pendukung hilirisasi, termasuk emas, dapat tersedia secara mandiri di dalam negeri. Dengan jaminan ketersediaan sumber daya yang stabil, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepercayaan investor global untuk membangun fasilitas manufaktur dan basis pengolahan emas di tanah air.

Langkah konkret lainnya adalah pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA). Lembaga ini dirancang untuk menjadi jembatan strategis yang menghubungkan para pelaku industri dengan regulator. IBMA diharapkan mampu menampung aspirasi, menjadi wadah kolaborasi, sekaligus memastikan regulasi yang ada dapat mendukung pertumbuhan ekosistem emas secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap geliat industri ini, sebuah ajang penghargaan bertajuk Road to CNBC Indonesia Award 2026 dengan kategori ‘Best Gold Ecosystem‘ akan digelar. Acara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha yang telah berkontribusi besar dalam membangun dan memperkuat ekosistem emas di Indonesia.

Selain pemberian penghargaan, rangkaian acara ini juga akan dimeriahkan dengan dialog eksklusif yang mengupas tuntas mengenai iklim investasi dan pasar modal. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan wawasan mendalam mengenai bagaimana emas dapat menjadi pilar baru dalam memperkuat ekonomi nasional. Seluruh rangkaian informasi ini dapat dipantau secara berkelanjutan melalui kanal jabarpos.id.