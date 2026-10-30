Siapa Raja Asuransi di Indonesia Saat Ini

Jabarpos.id – Industri perasuransian di tanah air menunjukkan taringnya dengan performa yang tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor ini berhasil membuktikan ketahanannya dengan mencatatkan pertumbuhan aset yang positif hingga periode Mei 2026.

Secara keseluruhan, total aset yang dikelola oleh industri asuransi kini telah menyentuh angka fantastis, yakni Rp1.197,04 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 2,87 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan ini menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap produk perlindungan finansial masih sangat tinggi.

Jika dibedah lebih dalam, motor penggerak utama pertumbuhan ini berasal dari sektor asuransi komersial. Sektor ini mencatatkan total aset sebesar Rp977,81 triliun, atau tumbuh cukup signifikan sebesar 4,05 persen yoy. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan proteksi dari sektor komersial menjadi tulang punggung bagi stabilitas industri secara keseluruhan.

Dari sisi pendapatan, akumulasi premi asuransi komersial hingga Mei 2026 tercatat mencapai Rp139,54 triliun, naik tipis 0,67 persen yoy. Menariknya, pertumbuhan ini didominasi oleh kinerja asuransi jiwa yang melesat 5,87 persen yoy dengan nilai premi mencapai Rp76,79 triliun. Di sisi lain, sektor asuransi umum dan reasuransi justru mengalami sedikit tantangan dengan kontraksi sebesar 5,03 persen yoy, di mana nilai preminya berada di angka Rp62,76 triliun.

Meski terdapat fluktuasi pada sektor asuransi umum, kesehatan finansial industri ini secara umum masih sangat prima. OJK melaporkan bahwa tingkat permodalan atau Risk Based Capital (RBC) industri asuransi berada jauh di atas batas aman yang ditetapkan pemerintah. Untuk asuransi jiwa, angka RBC agregat mencapai 481,20 persen, sementara untuk asuransi umum dan reasuransi berada di level 319,12 persen. Angka-angka ini jauh melampaui ambang batas minimum regulasi yang hanya sebesar 120 persen.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap para pemain industri yang telah menjaga kepercayaan publik, sebuah ajang penghargaan bergengsi bertajuk Road to CNBC Indonesia Award 2026 ‘Best Insurance’ akan segera digelar. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 November 2026. Penghargaan ini ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang dinilai mampu beradaptasi dan tetap kokoh di tengah dinamika peta ekonomi serta politik dunia yang kian kompleks.

Sebelum pengumuman pemenang, masyarakat juga akan disuguhkan dengan dialog eksklusif yang akan mengupas tuntas mengenai prospek masa depan dan peluang emas di industri asuransi. Diskusi ini akan menghadirkan para pakar dan narasumber kompeten untuk memberikan pandangan mendalam bagi para pelaku pasar dan masyarakat luas.

Seluruh rangkaian acara ini merupakan bagian dari perhelatan besar CNBC Indonesia Awards 2026 yang bertujuan memberikan penghargaan kepada sektor-sektor usaha yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi nasional. Bagi Anda yang ingin mengikuti perkembangan industri ini secara langsung, seluruh rangkaian acara dapat disaksikan melalui siaran langsung di CNBC Indonesia TV dan situs resmi jabarpos.id.