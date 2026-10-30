Laba Mitratel Meroket di Tengah Ekspansi Digital

Jabarpos.id – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), yang merupakan anak perusahaan dari raksasa telekomunikasi Telkom, kembali menunjukkan taringnya di pasar modal. Perusahaan penyedia infrastruktur menara ini berhasil membukukan laba bersih yang solid hingga kuartal III tahun ini. Berdasarkan laporan terbaru, perusahaan mencatatkan laba tahun berjalan mencapai angka Rp 1,55 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,7 persen dari angka Rp 1,54 triliun. Kenaikan laba ini tidak lepas dari performa pendapatan perusahaan yang juga menunjukkan tren meningkat. Hingga memasuki kuartal ketiga, pendapatan Mitratel menyentuh angka Rp 7 triliun, naik tipis 1,81 persen dibandingkan periode tahun lalu yang berada di level Rp 6,8 triliun.

Meskipun pendapatan tumbuh, perusahaan juga menghadapi kenaikan pada beberapa pos beban operasional. Beban pokok pendapatan tercatat naik 4,4 persen menjadi Rp 3,5 triliun. Selain itu, beban penyusutan mengalami kenaikan 3,85 persen menjadi Rp 1,42 triliun, sementara beban amortisasi naik 2,77 persen menjadi Rp 1,33 triliun.

Beberapa komponen biaya lainnya juga mengalami penyesuaian. Beban konstruksi dan manajemen proyek melonjak 12 persen menjadi Rp 386,7 miliar, serta beban perencanaan, operasional, dan pemeliharaan menara naik sebesar 6,14 persen. Namun, di tengah kenaikan berbagai beban tersebut, perusahaan berhasil menekan beban lain-lain hingga turun 6,80 persen menjadi Rp 13,9 miliar.

Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko, menjelaskan bahwa kinerja keuangan ini merupakan bukti ketangguhan perusahaan dalam menjaga profitabilitas di tengah dinamika industri telekomunikasi yang sangat kompetitif. Menurutnya, perusahaan terus melakukan transformasi melalui optimalisasi aset dan perluasan portofolio infrastruktur.

"Strategi kami difokuskan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan produktivitas aset, serta menangkap peluang pertumbuhan jangka panjang seiring dengan melonjaknya kebutuhan konektivitas digital di tanah air," ujar Theodorus dalam keterangannya.

Hingga September 2026, Mitratel telah mengoperasikan sebanyak 40.704 menara telekomunikasi dengan total 65.037 penyewa (tenant). Menariknya, rasio penyewaan atau tenancy ratio mengalami peningkatan menjadi 1,60 kali, naik dari sebelumnya 1,55 kali pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh penambahan kolokasi, terutama di wilayah luar Pulau Jawa, sebagai bagian dari upaya pemerataan akses internet di Indonesia.

Tak hanya bisnis menara, segmen fiber optik juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Panjang kabel fiber optik yang dapat ditagih (billable fiber length) mencapai 76.761 km, atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year-on-year). Hal ini memperkuat posisi Mitratel dalam menyediakan infrastruktur pendukung kapasitas jaringan yang lebih luas.

Untuk menjaga efisiensi, Mitratel kini mulai mengadopsi teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT). Teknologi ini digunakan untuk memantau infrastruktur secara otomatis serta meningkatkan efisiensi pemeliharaan aset. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi erat bersama para operator telekomunikasi, Mitratel optimis dapat terus memperkuat posisinya sebagai tulang punggung ekosistem digital nasional.