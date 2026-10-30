Strategi Bakrie Brothers Melejitkan Pendapatan

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Endang Wulansari

31 Oktober 2026, 02:31 WIB

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Jabarpos.id – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) menunjukkan performa yang cukup kontras dalam laporan keuangan kuartal III tahun 2026. Di satu sisi, perusahaan di bawah kendali keluarga Bakrie ini berhasil mencatatkan lonjakan pendapatan yang sangat signifikan, namun di sisi lain, mereka harus menghadapi tantangan berat yang menggerus laba bersih perusahaan.

Berdasarkan data terbaru, BNBR berhasil membukukan pendapatan bersih mencapai Rp4,12 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif sebesar 55,45 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp2,65 triliun. Kenaikan pendapatan ini mencapai selisih Rp1,47 triliun.

Strategi Bakrie Brothers Melejitkan Pendapatan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tidak hanya dari sisi pendapatan, profitabilitas operasional perusahaan juga terlihat membaik. Laba kotor atau gross profit melonjak hingga 127,82 persen menjadi Rp1,13 triliun. Bahkan, laba usaha perusahaan meroket tajam sebesar 2157,14 persen menjadi Rp596,24 miliar. Indikator kesehatan keuangan lainnya, yakni EBITDA, juga mencatatkan pertumbuhan fantastis sebesar 707,86 persen menjadi Rp810,25 miliar.

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Direktur Utama sekaligus CEO BNBR, Anindya N. Bakrie, menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Menurutnya, pertumbuhan ini merupakan hasil dari strategi yang tepat dan kemampuan adaptasi tim di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Ia menyoroti adanya tekanan inflasi serta ketegangan geopolitik dunia yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara umum.

Lonjakan pendapatan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai unit bisnis di bawah naungan grup. PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN) Group menjadi primadona dengan kenaikan pendapatan mencapai 248,3 persen atau sebesar Rp678,87 miliar. Hal ini dipicu oleh konsolidasi penuh PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) pada tahun 2026.

Selain itu, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) Group turut menyumbang kenaikan pendapatan sebesar 48,6 persen berkat peningkatan penjualan kendaraan listrik (EV) dan performa PT Bakrie Autoparts. Sementara itu, PT Bakrie Metal Industries (BMI) Group juga mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 26,1 persen yang didorong oleh performa positif dari berbagai anak perusahaannya, termasuk PT Bakrie Construction (Bcons).

Meski secara operasional terlihat sangat kuat, BNBR tetap menghadapi tantangan pada angka laba bersih. Direktur BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti, menjelaskan bahwa penurunan laba bersih tersebut disebabkan oleh faktor eksternal. Kenaikan suku bunga mengambang (floating rate) berdampak langsung pada beban bunga CCT, terutama pada masa-masa awal setelah proses akuisisi dilakukan.

Walaupun demikian, manajemen tetap optimis menatap masa depan. Roy meyakini bahwa struktur keuangan yang semakin kokoh serta ekspansi ke sektor masa depan seperti energi berkelanjutan, elektrifikasi transportasi, dan proyek infrastruktur strategis akan menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang bagi perusahaan.

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