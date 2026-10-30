Yield SBN Melonjak Tajam ke 7,7 Persen

Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi dinamika yang cukup menantang setelah imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan lonjakan signifikan hingga menyentuh angka 7,7 persen. Fenomena ini memicu perhatian luas dari para pelaku pasar dan pengamat ekonomi, mengingat kenaikan tersebut mencerminkan adanya tekanan jual yang cukup kuat di pasar obligasi pemerintah.

Menanggapi situasi yang berkembang, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan pernyataan tegas terkait strategi pembiayaan negara. Ia memastikan bahwa seluruh rencana pembiayaan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dijalankan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurutnya, menjaga kredibilitas APBN adalah prioritas utama pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Suahasil menjelaskan bahwa komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembiayaan merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan investor. APBN yang kredibel bukan hanya soal angka, melainkan tentang kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban belanja negara secara konsisten sesuai dengan rencana yang telah disusun.

"Pembiayaan kita sudah disampaikan di dalam APBN, dan kami akan menjalankannya agar dapat menciptakan APBN yang kredibel. APBN yang kredibel mencakup kemampuan kita dalam menuntaskan pembiayaan yang memang wajib dijalankan," ujar Suahasil saat ditemui usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seluruh dana yang dihimpun melalui pembiayaan tersebut akan dialokasikan untuk membiayai belanja negara. Pemerintah telah merancang struktur belanja tersebut agar memiliki fleksibilitas tinggi. Hal ini sangat krusial agar negara mampu merespons berbagai perubahan situasi ekonomi, baik dari dalam negeri maupun dari kancah internasional.

Kondisi global yang penuh ketidakpastian menjadi alasan utama mengapa fleksibilitas APBN sangat dibutuhkan. Suahasil menyoroti beberapa faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas ekonomi, di antaranya adalah fluktuasi harga komoditas yang sangat volatil serta tren kenaikan suku bunga di berbagai negara maju. Situasi ini menuntut pemerintah untuk selalu sigap dalam mengelola arus kas negara.

Jika menilik data dari Refinitiv, lonjakan yield SBN tenor 10 tahun terlihat sangat mencolok. Pada perdagangan Rabu (28/10/2026), imbal hasil tersebut melesat ke level 7,707 persen, naik tajam dari posisi sebelumnya yang berada di angka 7,454 persen. Kenaikan sebesar 25,3 basis poin (bps) hanya dalam satu hari ini merupakan pergerakan yang cukup drastis bagi pasar obligasi.

Perlu dipahami oleh masyarakat bahwa dalam mekanisme pasar obligasi, pergerakan yield dan harga memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Ketika yield mengalami kenaikan, maka harga obligasi cenderung mengalami penurunan. Lonjakan yield yang terjadi saat ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang cukup masif di pasar, yang dipicu oleh sentimen global dan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga dunia. Melalui laporan ini, jabarpos.id terus memantau perkembangan kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.